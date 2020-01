Adolf Markones ist neuer Geschäftsführer von Ingram Micro Österreich

Mit Wirkung zum 01. Januar 2020 zeichnet sich Adolf Markones künftig als Executive Managing Director für die Geschäftsaktivitäten der Ingram Micro in Österreich verantwortlich. [...]

Bereits seit September 2019 hatte Adolf Markones die kommissarische Leitung der österreichischen Landesgesellschaft von Ingram Micro inne und wurde nun offiziell in der Spitzenposition bestätigt. Auch in seiner neuen Funktion berichtet er weiterhin direkt an Ferenc Lazar, Vice President und Chief Country Executive Central & Eastern Europe. „Mit seiner vielfältigen Erfahrung in verschiedenen Management-Funktionen und seiner über 20-jährigen Karriere bei Ingram Micro ist Adolf Markones genau der Richtige für die Position des Geschäftsführers. Er hat bereits mehrfach seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt und in seinen Verantwortungsbereichen kontinuierliches Wachstum erzielt. Wir sind überzeugt, dass wir unter seiner Leitung unsere führende Stellung auf dem österreichischen Markt ausbauen und unser Geschäft durch zukunftsträchtige Innovationsthemen erfolgreich weiterentwickeln werden“, so Lazar.

Adolf Markones begann seine Karriere bei Ingram Micro Österreich im Jahr 1999 als Sales Manager. 2001 wurde er zum Director Sales befördert und Mitglied der Geschäftsleitung. Im Jahr 2015 wurde sein Verantwortungsbereich auf das gesamte Volume-Geschäft in Österreich ausgeweitet.