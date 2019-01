AI Inside Summit 2019

Der AI Inside Summit findet am 20. März 2019 bereits zum zweiten Mal in Wien statt. Er soll als Wissens- und Transferplattform dienen, um das Thema künstliche Intelligenz in all seinen Facetten zu beleuchten. [...]

AI Experten werden mit Vertretern heimischer Unternehmen zusammengeführt. Präsentiert werden in Form von Keynotes, Masterclasses und einer Panel Discussion sowohl internationale Cases, als auch heimische AI Experten und Österreichische Best Practices.

Zu den Sprechern des AI Inside Summit zählen Charlotte Stix, AI Policy Researcher an der Universität Cambridge, die als jüngstes Mitglied in der Abteilung der Europäischen Kommission für die Formulierung einer EU-weiten AI Strategie verantwortlich ist. In ihrer Keynote berichtet Stix über Europas Strategiemodel für Künstliche Intelligenz, was auf internationalem und europäischem Level passiert und wie die Zukunft Europas in Bezug auf Künstliche Intelligenz aussehen könnte.

Wolfgang Kulovics, Projektleiter für technische Geschäftsfelderweiterung bei der Wüstenrot Gruppe, ist seit Februar 2018 Leiter des Machine Intelligence Labs, in dem alle Aktivitäten um AI gebündelt sind. Er geht in seinem Vortrag darauf ein, warum genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um AI in der Bankenwelt einzuführen, und warum der Einsatz von AI bessere und individuellere Angebote zu „next best actions“ ermöglicht.

Matthias Zöhrer von Evolve.tech leitet eine Masterclass, in der Teilnehmer einen Überblick über die neuesten Machine Learning Techniken mit praktischer Umsetzung und Anwendung erhalten. Eine weitere Masterclass von Bruno Hautzenberger (Xamoom GmbH) wird sich auf Fragen zu Tourismusinformationen am Amazon Echo, Anforderungsanalysen, Contentpflege und Integration tourismusrelevanter Datenquellen konzentrieren. Rhina Portillo von Cozyo berichtet über eine Einrichtungs-App mit der User Einrichtungslösungen finden, vergleichen und bestellen können.