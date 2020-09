AIT gewinnt VCÖ-Mobilitäts-Preis mit Projekt InFraReD

Mit der digitalen Planungsplattform „Intelligent Framework for Resilient Design (InFraReD) hat das AIT den Mobilitätspreis der VCÖ in der Kategorie Digitalisierung gewonnen. [...]

Serjoscha Düring, Doktorand des City Intelligence Labs am AIT Center for Energy, nahm gestern abends im Rahmen einer feierlichen Gala im Wiener Odeon Theater stellvertretend für das Projektteam den VCÖ-Mobilitätspreis 2020 in der Kategorie „Digitalisierung“ entgegen. Gewonnen hat die Einreichung zum Thema „Intelligent Framework for Resilient Design (InFraReD). Die mit künstlicher Intelligenz (KI) gestütze Planungsplattform kann Mobilität in der Stadtplanung für Bestands- und Neubauten ganzheitlich simulieren und planen. Die Plattform ermöglicht es, das Zusammenspiel von baulicher Struktur, Erreichbarkeiten, Quell- und Zielorten integriert zu analysieren, um so für den Planungsprozess hunderte Varianten innerhalb kürzester Zeit durchzuspielen. Diese Anwendung wurde als interaktive Online-Plattform des City Intelligence Labs (CIL) am AIT Center for Energy mit den Partnern von Giraffe Technologies entwickelt.

„Ein wichtiges Projekt für die zukünftige Stadt- und Siedlungsentwicklung, das es ermöglicht, Mobilitätsfragen in frühen Planungsphasen zu berücksichtigen“, gratuliert VCÖ-Geschäftsführer Willi Nowak dem AIT Center for Energy im Rahmen der Preisverleihung.

InFraReD ermöglicht ganzheitliche Mobilitätsplanung

„Mobilität ist für Städte von entscheidender Bedeutung. Aktuell kommen Simulationen zur Abschätzung von Auswirkungen städtebaulicher Maßnahmen auf die Erreichbarkeit selten zum Einsatz oder es werden nur isolierte Bereiche betrachtet. Mit InFraReD können wir bereits bei Planungsbeginn städtebauliche Entwürfe zusammen mit Verkehrs- und Mobilitätsplanungen entwerfen und optimieren. Es ist nun außerdem möglich auf unserer Plattform das Zusammenspiel von baulicher Struktur, Erreichbarkeiten, Quell- und Zielorten in die Planung einzubauen und zu visualisieren“, erklärt Nikolas Neubert, Head of Competence Unit Digital Resilient Cities am Center for Energy des AIT Austrian Institute of Technology. Beispielsweise können Mobilitäts- und Erreichbarkeitssimulationen sicherstellen, dass ein neues Stadtviertel so gestaltet wird, dass die Bürgerinnen und Bürger in 15 Minuten zu Fuß gehen können („15-Minuten-Stadt“), ohne dass sie überhaupt ein Auto benutzen müssen, sondern in ihrem Alltag bequem zu Fuß gehen, Rad fahren und öffentliche Verkehrsmitteln benutzen können. Mit InFraReD können unterschiedliche Varianten und Szenarien verglichen werden.

Einsatz von KI und Augmented Reality

Die Innovationsleistung der Plattform ist der Einsatz von Schlüsseltechnologien wie Augmented Reality, künstlicher Intelligenz und großen Datenmengen, um vielfältige Planungsszenarien mit unterschiedlichen Parametern innerhalb kürzester Zeit zu schaffen. Dies erleichtert die Planungsprozesse für städtebauliche Projekte enorm. Zusätzlich können Infrastrukturinvestitionen optimiert, Planungsfehler vermieden und positive Effekte für Bewohner und Unternehmen maximiert werden.