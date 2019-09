Alexander Thiede neuer Leiter für den Geschäftsbereich Azure Cloud bei Microsoft

Alexander Thiede (47), gebürtiger Wiener mit zwanzigjähriger IT-Erfahrung, übernimmt ab sofort die Position des Business Group Lead für Cloud und Enterprise bei Microsoft Österreich. [...]

Thiede war bei Microsoft bisher in den Bereichen Cloud-Transformation von Business Intelligence & CRM bei Microsoft International tätig und für die Entwicklung von digitalen Strategien für Sales & Marketing und internationalen Change-Management-Projekten zuständig. Zuletzt war er als Cloud-Solution-Architect bei den größten österreichischen Microsoft Azure-Kunden im Bereich Cloud-Enablement, Data & KI aktiv.

„In den vergangenen Jahren führten wir mit vielen Kunden und Partnern die ‚Why Cloud‚ Diskussion. Wir haben dieses Jahr einen starken Wandel bemerkt“, sagt Thiede. Dabei hätten eine steigende Anzahl österreichischer Kunden und Partner die klaren Vorteile der Azure Cloud – wie Agilität, globale Skalierbarkeit und technische Innovation – erkannt und nutzten diese nun, um sich Wettbewerbsvorteile zu sichern und neue digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln, so der neue Azure-Cloud-Bereichsleiter. Thiede: „Nun sehen wir vermehrt die ‚How‘ Frage. Wie transformiere ich mein Geschäft digital? Wie führe ich die Cloud ein? Wie hat Microsoft das geschafft? Unser Ziel ist es, zu dem Thema digitale Transformation und für die Reise in die Cloud ein verlässlicher Business-Partner für unsere Kunden zu sein.“

Cloud–Experte und Business Coach

Nach abgeschlossenem Studium an der TU Wien startete Alexander Thiede seine Karriere als selbständiger IT-Berater. 2002 folgte der Wechsel zu Microsoft Österreich, wo er als IT & Cloud Experte in verschiedenen Abteilungen in Österreich, Western Europe und international tätig war. In den letzten sechs Jahren hat Alexander Thiede mehrere Funktionen bekleidet, in denen er „Cloud Hands On“-Erfahrung in internationalen Cloud Transformationsprojekten gesammelt und Projekt-Teams von bis zu 250 Personen in Spitzenzeiten geleitet hat.

Neben seinen vielfältigen beruflichen Aufgaben ist der Spezialist regelmäßig als Vortragender am WIFI und als Start-Up-Coach für die Themen Digitale Transformation und Cloud Economics tätig.