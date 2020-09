Alibaba präsentiert ersten Cloud Computer

Der Cloud Computer von Alibaba Cloud ist ein handflächengroßer Personal Computer, der, obwohl er nur etwa 60 Gramm wiegt und somit so leicht wie ein Ei ist, dank robuster Back-End-Cloud-Ressourcen eine hohe Rechenleistung bietet. [...]

Alibaba Cloud, das Technologie-Backbone der Alibaba Group, hat auf seiner jährlich stattfindenden Apsara-Konferenz eine Reihe neuer Produkte vorgestellt. Ein Produkt-Highlight ist der erste Cloud Computer von Alibaba Cloud: ein handflächengroßer Personal Computer, der, obwohl er nur etwa 60 Gramm wiegt und somit so leicht wie ein Ei ist, dank robuster Back-End-Cloud-Ressourcen eine hohe Rechenleistung bietet. Durch einfaches Verbinden des Cloud Computers mit einem normalen Computerbildschirm kann ein Benutzer jederzeit und überall auf nahezu unbegrenzte Computing-Ressourcen zugreifen. Bezahlen tut man über ein Abonnementmodell oder nur für den tatsächlichen Cloud-Verbrauch.

„Unser neu entwickelter Cloud Computer hilft den Menschen, jederzeit auf starke Rechenleistung zuzugreifen, so dass sie komplexe Aufgaben, die normalerweise anspruchsvolle und leistungsstarke PCs erfordern – wie Videobearbeitung, Animationsrendering, Softwareentwicklung und Online-Kundenservices – mit einem winzigen Personal Computer erledigen können“, sagt Jeff Zhang, Präsident von Alibaba Cloud Intelligence. „Da das Arbeiten von zu Hause aus zur neuen Normalität wird, sind wir davon überzeugt, dass unsere Innovation den Anwendern dabei helfen wird, die Vorteile des Cloud Computing jederzeit und überall auf kostengünstige und dennoch sichere Weise zu nutzen.“

Home Office und Cloud als neue Normalität

Mit robuster Rechenleistung kann der Cloud Computer beispielsweise die Renderingzeit einer hochauflösenden Einzelbild-Animation von 90 Minuten mit einem herkömmlichen PC auf nur zehn Minuten reduzieren. Darüber hinaus werden System-Upgrades des Cloud Computers online durchgeführt, wodurch ein großer Teil der normalerweise hohen Kosten für Upgrades und Wartung von PCs in herkömmlichen Büroumgebungen eingespart wird. Über das von Alibaba Cloud selbst entwickelte App-Streaming-Protokoll können Benutzer auch lizenzierte Anwendungen und Programme wie Linux und Windows sowie verschiedene Büroanwendungen erwerben und darauf zugreifen. Alle Benutzerdaten werden für Sicherheits- und Schutzmaßnahmen auf Rechenzentrumsebene in der Cloud gespeichert. Die Cloud Computer sind zunächst für Unternehmenskunden verfügbar, werden aber in naher Zukunft auch für einzelne Verbraucher erhältlich sein.

Alibaba Cloud präsentiert darüber hinaus erstmals seinen autonomen Logistikroboter für Lieferungen über die letzte Meile. Der von der Alibaba DAMO Academy, der globalen Forschungsinitiative der Alibaba Group, entwickelte Zustellroboter kann bis zu 50 Pakete auf einmal transportieren und mit einer Akkuladung etwa 100 Kilometer zurücklegen. Der mobile Roboter ist damit in der Lage, bis zu 500 Pakete pro Tag an eine bestimmte Gemeinde oder ein bestimmtes Gebiet zu liefern, und damit die steigende Nachfragen nach einer schnellen Zustellung auf der letzten Meile in China zu bedienen. Dort boomt der Online-Handel mit täglich 200 Millionen Paketen, die zugestellt werden, und Experten gehen davon aus, dass diese Zahl in den kommenden Jahren auf eine Milliarde Pakete pro Tag steigen wird.

Intelligenter Logistikroboter

„Wir erwarten einen rasanten Anstieg der Liefernachfrage durch den florierenden neuen Einzelhandel und lokale Dienstleistungsunternehmen in einer zunehmend digitalisierten Welt“, fügt Zhang hinzu. „Um die starke Liefernachfrage für unser internes Geschäftswachstum und für die Gesellschaft zu befriedigen, investieren wir seit Jahren in intelligente Logistiklösungen wie Logistikroboter. Wir freuen uns, unseren neuesten mobilen Lieferroboter auf den Markt zu bringen, um Cainiao, die Logistikplattform von Alibaba, zu unterstützen, Gemeinden, Campusse und Gewerbegebiete in China noch schneller zu bedienen. In Zukunft wollen wir unsere Technologien auch für andere Arten von Servicerobotern nutzen, wie z.B. Serviceroboter auf Flughäfen oder Roboter als Touristenführer an Ausflugszielen.“

Der neue Zustellroboter von Alibaba kann bis zu 50 Pakete auf einmal transportieren und mit einer Akkuladung etwa 100 Kilometer zurücklegen.

(c) Alibaba Cloud

Unterstützt durch intelligente Lerntechnologien kann der Roboter seine Routen auch in einer überfüllten und unübersichtlichen Umgebung sicher koordinieren. Mit der proprietären, hochauflösenden Positionierungstechnologie kann der Roboter auch dort arbeiten, wo das GPS-Signal schwach oder gar nicht vorhanden ist. Dank einer selbstentwickelten heterogenen Computerplattform, der 3D Point Cloud Semantic Segmentation (PCSS)-Technologie und Deep Learning kann der Roboter auch Hindernisse erkennen und die beabsichtigte Bewegung von Passagieren und Fahrzeugen einige Sekunden im Voraus vorhersagen. Dadurch wird die Sicherheit erhöht.

Zur Bedienung können Verbraucher einfach auf die mobilen Apps von Cainiao oder Taobao zurückgreifen, um einen bevorzugten Zeitabschnitt während des Tages für die Zustellung auszuwählen. Der Roboter liefert dann an den gewünschten Zielort, wo die Kunden ihre Pakete entgegennehmen können, indem sie einfach einen Passcode eingeben, den sie in der App erhalten, sobald der Roboter eintrifft.

Weitere neue Cloud-Produkte

Darüber hinaus wird Alibaba im Rahmen der Apsara-Konferenz eine Reihe weiterer neuer Cloud-nativer Produkte vorstellen. Die Konferenz mit dem Titel „Leap into the Future of Digital Intelligence“ wird zum ersten Mal vollständig online abgehalten und umfasst über 100 virtuelle Foren zu Themen wie Cloud Computing, IoT, maschinelles Lernen und industriellen KI-Lösungen.