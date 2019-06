Alles zu Samsungs Galaxy Note 10

Was wissen wir über Samsungs Phablet, dessen Launch kurz bevorsteht? Und was glauben wir zu wissen? Wir haben Infos gesammelt. [...]

Nachdem Samsung im Februar die neuen Geräte ihrer S- und im April jene der A-Serie präsentiert hat, steht nun die Präsentation des neuen Note-Phablets an. Das Note 10, so der erwartete Produkte-Name, soll mehreren Quellen zufolge am 7. August in New York präsentiert werden. Dies könnte vom Datum hinkommen, da bereits der Vorgänger, das Note 9, im August präsentiert worden war. Mit einem Vorverschieben des Datums um zwei Wochen kann man sicherstellen, dass man dem Launch von Huaweis Mate 30 und dem neuen iPhone zuvorkommt. Ebenfalls für das Releasedatum spricht, dass jüngst Bilder im Netz aufgetaucht sind, die angeblich das neue Note zeigen sollen.

Steht uns eine technische Enttäuschung bevor?

In den letzten Wochen häuften sich wie üblich Gerüchte, darunter auch solche, die einen gewissen Pessimismus schüren. So soll dem sehnlichen Kundenwunsch nach einem 90-Hz-Displays nicht entsprochen werden. Andere wiederum schüren Vorfreude, denn der Akku soll mit satten 4500 mAh Kapazität aufwarten die den hohen Energieverbrauch des 5G-Moduls abfangen soll. Zudem soll es einen 45 Watt Fast-Charger geben und der neue Speicherstandard UFS 3.0 soll die Ressourcen schonen, respektive deren Energieverbrauch eindämmen.

Last but not least gibt es Gerüchte wonach das angeblich komplett tastenlose Business-Phone in einer „normalen“ und einer Pro-Variante erscheinen soll, die sich optisch und massgeblich in punkto Bildschirmgrösse unterscheiden soll – 6,28 Zoll gegen einen 6,75 Zoll–Bildschirm.

