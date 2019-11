Allianz und Microsoft wollen Versicherungsbranche digitalisieren

Allianz und Microsoft haben eine strategische Partnerschaft für die digitale Transformation der Versicherungsbranche angekündigt. Die beiden Partner wollen den Versicherungsprozess vereinfachen und damit Versicherungsunternehmen und Versicherten ein ganz neues Kundenerlebnis bieten. [...]

Im Rahmen der Partnerschaft wird die Allianz zentrale Bestandteile ihrer globalen Versicherungsplattform, Allianz Business System (ABS), in Microsofts Azure Cloud verlagern und Teile des ABS-Kerns open source bereitstellen, um damit zur Optimierung und Erweiterung des Funktionsumfangs der Plattform beizutragen.

Syncier wird Versicherungsanbietern unter dem Namen ABS Enterprise Edition eine konfigurierbare Version der Lösung als Service anbieten und ihnen damit eine moderne Versicherungsplattform zugänglich machen. Dies soll Kostensenkungen und ein zentralisiertes Management des Versicherungsportfolios ermöglichen. So soll die Effizienz in allen Sparten des Versicherungsgeschäfts steigen. Außerdem sollen der individualisierte Service sowie die vereinfachten Produktangebote zu einer besseren Kundenerfahrung führen.

„Mit Microsoft als Partner und Azure als Cloud-Plattform werden wir die Digitalisierung der Versicherungswirtschaft voranbringen“, so Christof Mascher, COO und Mitglied des Vorstands der Allianz SE. „Mit dieser Partnerschaft verfolgen die Allianz und Syncier das Ziel, das Konzept ‚Versicherung als Service‘ (Insurance as a Service) in Form modernster Lösungen in Microsoft Azure umzusetzen. Die ABS Enterprise Edition ist sowohl für große Versicherer, die ihr überholtes IT–System ersetzen müssen, als auch für kleinere Marktteilnehmer – z. B. InsurTechs – die auf der Suche nach einer skalierbaren Versicherungsplattform sind, bestens geeignet.“

Marktplatz für fertige Anwendungen

Die ABS Enterprise Edition von Syncier unterstützt Versicherungsprozesse in sämtlichen Geschäftsfeldern: Schaden/Unfall-, Lebens- und Krankenversicherung sowie Assistance-Services. Sie lässt sich außerdem an alle Versicherungsunternehmen, Länder und regulatorische Anforderungen anpassen. Versicherer, Makler und Agenten sollen somit in einem System den Kundenservice durchgängig abwickeln und komplette Portfolios verwalten können.

Um das Innovationstempo in der Branche noch zu beschleunigen, wird Syncier in der Azure Cloud auch einen Marktplatz für fertige Softwareanwendungen und Services speziell für den Versicherungssektor anbieten. Beispiele für solche Lösungen sind Kundendienst-Chatbots oder eine Betrugserkennung auf AI-Basis. Über den Marktplatz können Versicherungsanbieter die verfügbaren Lösungen schnell und problemlos mittels Plug-and-Play implementieren.