ALSO Cloud Marketplace stellt erweiterte Datenschutzfunktionen von Acronis bereit

Also führt neue und erweiterte Back-up- und zusätzliche Services von Acronis im ALSO Cloud Marketplace ein, sodass Channel-Partner ihren Kunden umfassenden Datenschutz und flexible Cloud-Dienste anbieten können. [...]

Die Partnerschaft von ALSO und Acronis besteht bereits seit 2010. Mit dem Relaunch der erweiterten Datenschutzservices von Acronis, die tief greifendere und ausgefeiltere Integration ermöglichen, werden im ALSO Cloud Marketplace künftig noch mehr Qualität und höhere Flexibilität der Services angeboten. Acronis Files Cloud stellt stationären und mobilen Anwendern sichere Zugriffs-, Synchronisierungs- und Freigabefunktionen für Dateien über eine benutzerfreundliche, umfassende und sicher gehostete Cloud-Lösung bereit. Unternehmen, die eine möglichst kurze RTO (Recovery Time Objective) erreichen und gleichzeitig sichere und pragmatische Investitionen in Disaster Recovery tätigen wollen, können ab sofort direkt über den Cloud Marketplace auf Acronis Disaster Recovery-as-a-Service setzen.

„Wir freuen uns, die innovativen Back-up– und Clouddienste von Acronis in unserem Cloud Marketplace einzuführen. Die Funktionen von Acronis Files Cloud und Acronis DRaaS helfen unseren Resellern, mit sicherer Datenübertragung, modernstem Datenschutz und fortschrittlichen Clouddiensten Umsatzsteigerungen zu erzielen und die Kundenfluktuation zu senken“, so Leo Wiegel, European Cloud Manager bei ALSO Cloud.

„Acronis ist stolz, Teil des ALSO Cloud Marketplace zu sein. Der Marketplace ist eine gute Plattform, um Unternehmen, die zuverlässige und bewährte Clouddienste benötigen, auf einfache Art und Weise innovative Lösungen anzubieten. Acronis Files Cloud und Acronis DRaaS ergänzen das bestehende Angebot des ALSO Cloud Marketplace hervorragend“, so Jan-Jaap Jager, Chief Revenue Officer bei Acronis.

Die erweiterten Datenschutzfunktionen von Acronis sind ab sofort im ALSO Cloud Marketplace erhältlich: www.alsocloud.at