Android 9 Pie: Die große Roll-out-Übersicht

Seit August 2018 wäre das Kuchen-OS bereit zum Launch. Noch haben es längst nicht alle Geräte. Nun sind aber definitive Fahrpläne der bekanntesten Hersteller da. [...]

Sie sind eine leidliche Tradition geworden, diese späten oder gar nicht stattfindenden Android-Roll-outs. Während sich Google-Pixel-Besitzer gleich ab Tag 1 über das Update freuen dürfen, gehen andere Android-User leer aus oder müssen lange darauf warten. Und nun, wohl nur 1 bis 2 Monate vor dem Launch von Android 10, warten immer noch einige. Wie lange noch oder gar vergeblich, zeigen wir hier:





Samsung

Samsung Galaxy S10 (Plus)

Samsung Galaxy S10e (Wird mit Pie ab Werk ausgeliefert)

Samsung Galaxy S9 (Wird seit dem 24. Dezember 2018 verteilt)

Samsung Galaxy S9 Plus (Wird seit dem 24. Dezember 2018 verteilt)

Samsung Galaxy Note 9 (seit Januar 2019 mit Januar-Sicherheitspatches)

Samsung Galaxy Note 8 (Pie mit One UI verteilt)

Samsung Galaxy S8 (Pie mit One UI wird verteilt)

Samsung Galaxy S8 Plus (wird gegenwärtig verteilt)

Samsung Galaxy A80 (mit Pie ab Werk)

Samsung Galaxy A50 (mit Pie ab Werk)

Samsung Galaxy M20 (Pie erst im September 2019)

Samsung Galaxy Tab S5e (Pie ab Werk)

Samsung Galaxy Tab A 10.1 (Pie ab Werk)

Samsung Galaxy A6 (wird seit Ende März 2019 schubweise verteilt)

Samsung Galaxy A6 Plus (wird seit Ende März 2019 schubweise verteilt)

Samsung Galaxy A7 2018 (April 2019)

Samsung Galaxy A8 2018 (April 2019)

Samsung Galaxy A9 2018 (April 2019)

Samsung Galaxy Tab S4 10.5 (April 2019)

Samsung Galaxy J3 2017 (September 2019)

Samsung Galaxy J4+ (Mai 2019)

Samsung Galaxy J5 2017 (August 2019)

Samsung Galaxy J6 (Mai 2019)

Samsung Galaxy J6+ (April 2019)

Samsung Galaxy A8 Star (April 2019)

Samsung Galaxy J7 2017 (Juli 2019)

Huawei P30 Pro (Test) (Pie ab Werk)

Huawei P30 (Pie ab Werk)

Huawei Mate 20 Pro (Test) (Pie ab Werk)

Huawei Mate 20 (Pie ab Werk)

Huawei Mate 20 X (Pie ab Werk)

Huawei P Smart 2019 (Pie ab Werk)

Huawei P Smart (2018) (Wird seit Juni 2019 verteilt)

Huawei Mate 20 lite (Wird seit Juni 2019 verteilt)

Huawei Mate 20 Pro (Pie ab Werk)

Huawei P20 Pro (Rollout seit dem 19. Dezember)

Huawei P20 (Rollout gegenwärtig)

Huawei P20 Lite (Beta seit April 2019 unterwegs)

Huawei Mate RS Porsche Edition (Rollout gestartet)

Huawei Mate 10 Pro (Test) (Rollout gestartet)

Huawei Mate 10 (Rollout gestartet)

Huawei P10 (Rollout ab 10. November 2018)

Huawei P10 Plus

Huawei Mate 9 (Wird seit Juni 2019 verteilt)

Huawei Mate 9 Pro (Wird seit Ende März verteilt)

Huawei Mate 9 Porsche Design

Mate 10 RS Porsche Design (Rollout ab 10. November 2018)



Honor



Honor 20 (Pie ab Werk)

Honor 20 Pro (Pie ab Werk)

Honor View 20 (Pie ab Werk)

Honor 10 (Rollout angelaufen)

Honor Play (Rollout angelaufen)

Honor 10 Lite (Pie ab Werk)

Honor 8X (wird verteilt)

Honor View 10 (Rollout angelaufen)

Honor 9 (wird verteilt)

Honor 9 Lite (wird verteilt)

HTC

HTC U12 Life

HTC U11 (Rollout angelaufen)

HTC U11 Plus

HTC U11 Life (Android Pie auf Basis von Android One wird seit Ende November verteilt)

HTC U12+ (Rollout (in Taiwan) angelaufen)



Oneplus

Oneplus 7 (Pie ab Werk)

Oneplus 7 Pro (Pie ab Werk)

Onepus 6T (Pie ab Werk)

Oneplus 6 (Das Update wird seit September verteilt)

Oneplus 5T (Pie wird seit dem 25. Dezember 2018 verteilt)

Oneplus 5 (siehe oben)

Oneplus 3T (Das Update wird seit dem 22. Mai verteilt)

Oneplus 3 (Das Update wird seit dem 22. Mai verteilt)

Sony

Sony Xperia 1 (Pie ab Werk)

Sony Xperia 10, 10 Plus (Pie ab Werk)

Sony Xeria L3 (Pie ab Werk)

Sony Xperia XZ3 (Pie ab Werk)

Sony Xperia XZ2 Premium (Pie ab Ende Oktober)

Sony Xperia XZ2 (Pie-Update wird Oktober verteilt)

Sony Xperia XZ2 Compact (Pie wird seit Oktober verteilt)

Sony Xperia XZ1 (seit Januar)

Sony Xperia XZ1 Compact (Update seit November)

Sony Xperia XZ1 Premium (Update seit November)

Sony Xperia XA2 (Update wird verteilt)

Sony Xperia XA2 Ultra (Update wird verteilt)

Sony Xperia XA2 Plus (Update wird verteilt)

LG

LG G8 Thinq (Mit Pie ab Werk)

LG G8s Thinq (Mit Pie ab Werk)

LG V50 Thinq (Mit Pie ab Werk)

LG G7 Fit

LG G7 Thinq (Wird seit Juni 2019 verteilt)

LG V30

LG G6

Nokia

Nokia 9 Pureview (Kommt mit Pie ab Werk)

Nokia 3.2 (Kommt mit Pie ab Werk)

Nokia 4.2 (Kommt mit Pie ab Werk)

Nokia 1 Plus (Android 9 Pie Go Edition ab Werk)

Nokia 2.1 (Pie wird verteilt)

Nokia 2.2 * (Kommt mit Pie ab Werk)

Nokia 5.1 (Pie wird verteilt)

Nokia 3 (Pie wird seit Anfang Juni 2019 verteilt)

Nokia 3.1 (2018) (Rollout seit März 2019)

Nokia 3.1 Plus (Rollout ab Februar 2019)

Nokia 5 (Rollout ab Januar 2019)

Nokia 5.1 Plus (Pie seit dem 27. Dezember 2018 wird verteilt)

Nokia 6 (2017) (Pie wird verteilt)

Nokia 6.1 (2018) (wird seit 30. Oktober 2018 verteilt)

Nokia 6.1 Plus (wird seit 31. Oktober 2018 verteilt)

Nokia 7.1 (wird seit 27. November 2018 verteilt)

Nokia 7 Plus (Das Update wird seit dem 28. September verteilt)

Nokia 8 (Update wird seit dem 19. Dezember verteilt)

Nokia 8 Sirocco (Wird seit Januar 2019 verteilt)

Nokia 8.1 (2018) (Pie ab Werk)

Nokia 1 (Android Pie Go Edition wird verteilt)

Nokia 2 (basiert auf Android Go – erhält kein Pie)

Xiaomi

Xiaomi Mi 9 (wird mit Pie ausgeliefert)

Xiaomi Mi 9T (wird mit Pie ausgeliefert)

Xiaomi Mi 9 SE (wird mit Pie ausgeliefert)

Xiaomi Mi A3 (wird mit Pie ausgeliefert)

Xiaomi Mi Mix 3 5G (wird mit Pie ausgeliefert)

Xiaomi Mi A1 mit Android One (Update wird verteilt)

Xiaomi Mi A2 mit Android One (Update wird verteilt)

Xiaomi Mi A2 Lite mit Android One (Update wird verteilt)

Xiaomi Mi Mix 2S (Pie-Update wird verteilt)

Xiaomi Mi 8 (Pie-Update wird verteilt)