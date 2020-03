Apple bringt neue Generation des iPad Pro

Die an der University of Hawaii entwickelte Fitbit-App „JalapeNO!“ hindert Nutzer am Berühren ihres Gesichts und verringert so die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus. Jedes Mal, wenn sich die Hand unbewusst dem Gesicht nähert, vibriert der Fitness-Tracker und erhöht so die Achtsamkeit der Nutzer. […]