Apple sieht rot

Das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus gibt es jetzt auch in Rot. Die Sondereditionen sind seit dem 10. April online vorbestellbar und werden nur ein halbes Jahr verkauft. [...]

Apple hat nun auch vom iPhone 8 und iPhone 8 Plus ein „Product Red“ angekündigt. Beide rot beschichteten Modelle kann man seit dem 10. Aprilin den Stores bestellen. Anders als beim iPhone 7 hat Apple diesmal die Front nicht in Weiss belassen, sondern in ein schönes Schwarz getaucht. Zudem verkauft Apple nun auch das kleine Modell mit 64 GB Speicherbestückung. Vor einem Jahr konnte man die Special Edition nur mit 128 GB oder 256 GB erwerben. Ausgeliefert werden die roten iPhones ab heute. Dann gibt es die Special Editions, von denen ein Teil des Erlöses direkt an den Global Fund gegen HIV/AIDS geht, auch im Einzelhandel. Der Tech-Konzern aus Cupertino will damit die Stiftung bei der Beratung und Behandlung unterstützen. Der besondere Fokus liege bei der Eliminierung der Virus-Übertragung von Müttern auf Babys. Nach Apples Angaben habe die Partnerschaft mit (RED) dem Global Fund seit 2006 mehr als 160 Millionen Dollar eingebracht.

Zudem hat Apple auch ein neues iPhone X Leder Folio vorgestellt, das ebenfalls ab Dienstag verfügbar sein soll. Ein Teil des Erlöses aus dem gegerbten, veredelten europäischen Leder gehe ebenfalls direkt an den Global Fund gegen AIDS.

Das iPhone 8 und iPhone 8 Plus wird mit 64 GB und 256 GB angeboten und ab 799 Euro erhältlich sein. Der Verkauf über die Webseite hat am 10. April begonnen. In Österreich werden die Sondereditionen vorerst nicht über den Store in der Wiener Kärntner Straße vertrieben.