Apple stellt Günstig-iPad mit Pencil-Unterstützung vor

Apple hat sein iPad-Sortiment um ein 9,7-Zoll-Tablet erweitert. Das Tablet wird günstiger an Schulen abgegeben und soll mit den Angeboten von Google und Microsoft konkurrieren. [...]

Im Rahmen eines Bildungs-Events an einer Highschool in Chicago hat der Tech-Konzern ein neues 9,7-Zoll-iPad vorgestellt. Apple-Chef Tim Cook hat auch neue Apps und optimierte Anwendungen für das Günstig-Tablet in den Vordergrund gerückt. So gibt es vor allem Updates für die Office-Werkzeuge Pages, Keynotes und Numbers, die nun dank der Unterstützung des Apple Pencil noch „kreativer“ und „produktiver“ bedient werden können.

Interaktive Anwendungen für Schulen

Ein Beispiel liefert Apples kostenloser Lehrplan „Everyone Can Create“, der Lehrer– und Schülerhandbücher bereithält, um Unterrichtsstunden mit Ideen und Exemplaren wie geometrischen Zeichnungen, Musikbeispielen oder Fotografien anzureichern. Der neue Lehrplan ergänzt Apples Initiative „Jeder kann programmieren“. Apple hat nach eigenen Angaben bereits in Apple Stores von 21 Ländern gegen 5.000 interaktive Events für Lehrer durchgeführt, an denen Themen wie Programmierung, Film- und Musikkreation behandelt wurden.

Dafür dient auch die Kamera: In dem Tablet mit Retina-Display verbaut ist der neue A10-Fusion-Chip mit 64-Bit- und Augmented-Reality-Unterstützung (ARKit). Dazu Greg Joswiak, Apple Vice President of Product Marketing: „Unser beliebtestes und günstigstes iPad unterstützt jetzt Apple Pencil und bietet damit noch mehr Benutzern die erweiterten Funktionen eines unserer kreativsten Werkzeuge.“

Womit das Gerät vor allem in dieser Preisklasse heraussticht, ist die Unterstützung für Stifteingabe. Jedoch gibt es einen Haken. Keyboard und der Apple Pencil sind separat zu erwerben, was das Gesamtpaket auf einen Kostenfaktor von 450 Dollar bringen würde. Laut Apple arbeiten aber bereits Dritthersteller an alternativen Lösungen. Accessoireproduzent Logitech soll etwa einen Stift auf den Markt bringen, der mit 50 Dollar nur halb so viel kostet. Schüler und Studenten erhalten künftig außerdem deutlich mehr kostenlosen iCloud-Speicher, nämlich 200 statt 5 GB.

Preis und Verfügbarkeit

Für Schulen soll die neue Apple-Schreibtafel günstiger zu haben sein. Das 9,7-Zoll-iPad bietet der Konzern aus Cupertino in Silber, Space Grau und Gold Finish aber auch für alle Endverbraucher an. In Österreich und Deutschland ist das neue iPad ab heute vorbestellbar. Das Tablet kostet in der WLAN-Ausführung 349 Euro. Die LTE-Fassung schlägt mit 479 Euro zu Buche. Beide Varianten bieten 32 GB Speicherplatz. Bildungseinrichtungen sollen die Geräte günstiger erwerben können.