Architekten und Planer bei Real-Smart-Home-Event von Loxone

Loxone hatte zum ersten Real-Smart-Home-Event für Branchenexperten geladen. In verschiedenen Workshops und Impulsvorträgen sollte die Welt des smarten Zuhauses erfahrbar gemacht werden. [...]

Rund 30 Architekten und Planer aus ganz Österreich fanden sich bei Loxone in Kollerschlag ein zum ersten Real-Smart-Home-Event für Branchenexperten ein. Dabei ging es um Fragen wie: Welche Vorteile bietet das Loxone Smart Home? Wie kann Design und Funktionalität bei neuen Projekten in Einklang gebracht werden? Wie funktioniert das alles praktisch? Warum steigert sich der Wert einer Immobilie, in der die Smart Home Komplettlösung von Loxone integriert wurde?

Auf diese und weitere Fragen wollte der österreichische Smart-Home-Spezialist Loxone den etwa 30 anwesenden Architekten und Bauträgern Antworten geben. In verschiedenen Workshops informierten sich die Experten über den Leistungsumfang von Loxone Smart Home. Die anschließende Experience-Tour durch das Show Home von Loxone ermöglichte es den Gästen, die zahlreichen Vorzüge selbst vor Ort zu erleben. Die Teilnehmer waren sich einig: Ohne Smart-Home-Technologie wird es in Zukunft nicht gehen. „Smart-Home-Technologie ist der Zukunftstrend im Wohnbau. Alles, was digitalisierbar ist, wird in den nächsten Jahren auch digitalisiert. Die Technik agiert im Hintergrund und der Mensch steht im Mittelpunkt“, prognostiziert Christa Lepschi, Präsidentin der Zentralvereinigung der ArchitektInnen Österreichs in Oberösterreich.

Rüdiger Keinberger, CEO von Loxone, sieht neben den Vertriebspartnern vor allem Architekten, Planer und Bauträger als Botschafter von Loxenes Vision für ein zeitgemäßes Wohnen. Weinberger: „Wir wollten mit diesem Event einen Einblick geben in das, was alles möglich ist, und wie wenig Aufwand, finanziell sowie handwerklich, mittlerweile nötig ist, ein Haus zu einem echten Smart Home zu machen.“ Dazu entwickelte Loxone eine Komplettlösung, die durch das abgestimmte Zusammenspiel zahlreicher Funktionen dem Bewohner bis zu 50.000 Handgriffe pro Jahr abnehmen kann. Die Lösung deckt alle Bereiche ab, etwa von Licht und Multimedia bis hin zu Raumklima, Energiemanagement und ausgeklügelten Sicherheitslösungen. Neben der Software entwirft Loxone auch die passende Hardware dazu, wie beispielsweise Leuchten, Bewegungsmelder oder den innovativen Touch Taster, um die Installation einfacher zu gestalten. „Dabei wird stets auf eine dezente Designsprache gesetzt, die die Technik in den Hintergrund stellt. So können sich Architekten und Planer optimal entfalten“, so Keinberger.