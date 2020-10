Arrow mit NetApp EMEA 2020 Partner Excellence Award ausgezeichnet

Arrow Electronics wurde mit dem NetApp Partner Excellence Award als „Distributor des Jahres“ ausgezeichnet. Zum ersten Mal fand das Programm rein virtuell statt. Mit den Partner Excellence Awards werden jedes Jahr Partner geehrt, die sich durch herausragende Performance auszeichnen und nicht zuletzt durch ihre Innovationsfähigkeit und Servicequalität einen entscheidenden Beitrag zum NetApp Unified Partner Programm in EMEA leisten. [...]

„Bei diesen Auszeichnungen geht es darum, den Partnern, die – wie so viele – in den vergangenen Monaten außergewöhnliche Zeiten durchleben mussten, etwas zurückzugeben und diejenigen auszuzeichnen, die sich den Herausforderungen souverän gestellt und sie erfolgreich gemeistert haben“, erläutert Kristian Kerr, Vice President der EMEA-Partnerorganisation von NetApp. „Ein wesentliches Augenmerk lag in diesem Jahr für uns auf den Themen Investitionen und Vereinfachung, um die erfolgreiche Nutzung von NetApp-Lösungen für unser Channel-Ökosystem so unkompliziert und reibungslos wie möglich zu gestalten. Partner wie Arrow zeigen, was hier alles möglich ist. Mit den letzten Akquisitionen und Lösungsupdates können wir nun zuversichtlich in die Zukunft blicken – und zwar gemeinsam.“

Arrow erhielt den „Excellence Award“ in der Kategorie „Distributor des Jahres“ als Anerkennung für die Fähigkeit und die Bereitschaft des Unternehmens, die Stärke der Partnerschaft eindrucksvoll unter Beweis zu stellen. Es war ein herausragendes Jahr, das mit vielen Erfolgen in dieser Region aufwarten konnte.

Enge Zusammenarbeit

„Diese Auszeichnung, die wir seit mehr als fünf Jahren in Folge erhalten, ist ein eindrucksvoller Beleg für das anhaltende Engagement und die harte Arbeit aller unserer Teams und zeigt die bemerkenswerte Stärke unserer Zusammenarbeit mit NetApp und seinem Führungsteam“, ergänzt Alexis Braband, Vice President Sales des Geschäftbsereichs Enterprise Computing Solutions bei Arrow EMEA. „Wir verfolgen eine klare Strategie, die eine enge Zusammenarbeit mit dem gesamten Channel-Ökosystem vorsieht, um allen Partnern dabei zu helfen, dank der herausragenden Value Proposition von NetApp weitere Umsatzmöglichkeiten zu generieren. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit im kommenden Jahr.“

Das mehrfach prämierte Unified Partner Programm von NetApp bietet Partnern die Möglichkeit, Wettbewerbsvorteile zu schaffen, ihr Geschäft weiterzuentwickeln und die Rentabilität zu steigern. Jedes Jahr werden die besten unter ihnen mit den Partner Excellence Awards ausgezeichnet.