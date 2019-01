Arrow richtet Kompetenz-Zentrum für Oracle Cloud-Lösungen in DACH ein

Der globale Technologie-Anbieter Arrow Electronics gründet für die DACH-Region ein Oracle Cloud Center of Excellence (CCoE). [...]

In ihrer globalen Zusammenarbeit unterstützen Arrow und Oracle bereits seit vielen Jahren Reseller, Lösungsanbieter und ISVs bei der Cloud-Migration. Dabei bietet Arrow sämtliche Cloud-Produkte des Herstellers an. Dazu zählen Lösungen aus dem Bereich Infrastructure-as-a-Service (IaaS) und Platform-as-a-Service (PaaS). Ergänzend ist seit 2016 das gesamte Cloud-Produktportfolio von Oracle auch über ArrowSphere, den Cloud-Marktplatz von Arrow, verfügbar. Das Cloud-Kompetenz-Zentrum wird Channel-Kunden von Arrow den Einstieg in die Cloud-Lösungen von Oracle erleichtern und sie bei bestehenden Kundenprojekten unterstützen.

„Unternehmen jeder Branche setzen zunehmend Cloud-Lösungen von Oracle ein, um schnell geschäftskritische Anwendungen zu entwickeln und einzuführen“, sagt Havovi Yazdabadi, Channel Sales Leader, Technology & Cloud Systems, UK, Irland und Nordeuropa. „Mit dem neuen Oracle Cloud Kompetenz-Zentrum ist der Weg in die Cloud für Kunden von Arrow noch leichter.“

Das Oracle CCoE von Arrow in der DACH-Region beinhaltet unter anderem Services wie Training und Weiterbildung, Unterstützung bei der Entwicklung eigener Cloud-Lösungen, sowie die Möglichkeit, PoC-Szenarien (Proof of Concept) abzubilden. Lokale Demo Center von Arrow bieten dabei die Möglichkeit, Cloud-Lösungen zu demonstrieren, ohne in eigene Infrastruktur hierfür investieren zu müssen. Reseller und Lösungsanbieter erhalten damit bei Arrow umfassende Expertise und Unterstützung rund um den Vertrieb und die Implementierung von Oracle Cloud-Lösungen.

Das Oracle CCoE von Arrow für die Region DACH fußt dabei auf drei Säulen:

1. Oracle Partner Academy: Hier werden spezielle und hochwertige Trainings mit dem Schwerpunkt auf Oracle Cloud-Lösungen angeboten; mit Sitz in München.

2. Oracle Innovation & Modernization Center: Hier finden Oracle Partner und ISVs umfangreichen Support zur Migration beziehungsweise für Upgrades auf die neusten Oracle Technologien. Neben einer lokalen technischen Unterstützung durch Cloud-Spezialisten von Arrow ist die notwendige Cloud-Umgebung entweder remote über die Oracle Cloud oder im Democenter in Brüttisellen abrufbar.

3. Oracle Partner Studio: An allen drei Standorten, München, Linz und Brüttisellen, können Channel Kunden ihren Endkunden in dafür vorbereiteten Cloud Areas Lösungen demonstrieren, sowie eigene Veranstaltungen durchführen.

„Mit dem Oracle Cloud Center of Excellence investieren wir in Expertise und Ressourcen rund um Trainings, Services und Möglichkeiten zur Demonstration von Oracle Cloud-Lösungen“, sagt Marcus Adä, Vice President Sales für den Geschäftsbereich Enterprise Computing Solutions von Arrow in DACH und Osteuropa. „Einmal mehr verdeutlichen wir unseren Ansatz, ein Channel Enabler zu sein und unseren Kunden alles Notwendige an die Hand zu geben, um als Trusted Advisor Kunden auf dem Weg in die Cloud und bei der digitalen Transformation zu begleiten. Das Oracle CCoE wird sie dabei unterstützen, ihr Cloud Business schnell ausbauen zu können.“