Ars Electronica Home Delivery: Ein Besuch im BioLab und vieles mehr

Ars Electronica Home Delivery bietet diese Woche tolle, neue Programme und liefert darüber hinaus auch sonst noch jede Menge faszinierende Clips – von A wie Astronomie bis Z wie Zukunft – zum Nachsehen direkt ins Wohnzimmer, die Küche, das Büro oder Kinderzimmer. [...]

Mit Dalibor Truhlar den weltweit erfolgreichsten Youtuber in punkto “Funny Commercials” kennenlernen, mit der Neurowissenschaftlerin und Buchautorin Manuela Macedonia in die faszinierenden Strukturen unseres Gehirns eintauchen, einen Ausflug in die Zukunft des interaktiven Gamings unternehmen und auf einen Sprung und jede Menge „Aha-Erlebnisse“ im BioLab des Ars Electronica Center vorbeischauen. Mit Ars Electronica Home Delivery ist das möglich.

Ars Electronica Home Delivery ist ein wöchentliches Programm, das geführte Touren durch die Ars-Electronica-Ausstellungen, Ausflüge in die Ars-Electronica-Labs, Besuche im Machine-Learning-Studio, Konzerte mit Echtzeitvisualisierungen, Deep-Space-LIVE-Sessions, Workshops mit Technikern und Talks mit Künstlern und Wissenschaftlern aus aller Welt sowie Angebote für Schulen, Universitäten und Unternehmen umfasst und eine künstlerisch-wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Zukunft einem möglichst breiten Publikum zugänglich machen will.

Nachfolgend das Programm dieser Woche im Überblick:

DI 2.2.2021 / 16:30 Uhr: Remote Coffee mit Dalibor Truhlar

Wer kennt Dalibor Truhlar aus Oberösterreich? Nun, die Chancen stehen nicht schlecht, dass den meisten Youtube-Nutzer schon das eine oder andere seiner Videos untergekommen ist. Der Oberösterreicher ist nämlich der weltweit erfolgreichste Youtuber im Bereich der „Funny Commercials“. Seine Compilations lustiger Werbevideos wurden bereits über 90 Millionen aufgerufen und mehr als sieben Millionen Stunden lang angesehen. Bei Ars Electronica Home Delivery erzählt Dalibor Truhlar, warum er seine Videos macht, gibt praktische Tipps wie man als Youtuber erfolgreich wird, spricht offen über Begriffe wie Aufrufe, Likes und Watch-Time und verrät, ob sich das Produzieren dieser Videos auch auf seinen Kontostand ausgewirkt hat.

MI 3.2.2021 / 14:30 Uhr Update: Das BioLab des Ars Electronica Center

Das BioLab rückt den menschlichen Organismus und die Prozesse des Lebens, die sich auf zellulärer und molekularer Ebene abspielen, in den Mittelpunkt. Die neuesten naturwissenschaftlichen Methoden erlauben uns nämlich nicht nur biologische Vorgänge zu beobachten und sichtbar zu machen, sondern auch auf vielfältige Weise in diese einzugreifen. Zuseherinnen und Zuseher erhalten bei dieser Home-Delivery-Session einen Überblick über die verschiedenen Instrumentarien des Ars-Electronica-BioLab und erfahren darüber hinaus auch, in welchen Bereichen der Forschung diese Werkzeuge eingesetzt werden.

DO 4.2.2021 / 17:00 Uhr: Deep Space LIVE: Gehirn für Einsteiger

Manuela Macedonia erzählt in leicht verständlicher Art und Weise wie unser Gehirn aufgebaut ist. (c) Ars Electronica / Robert Bauernhansl

Neurowissenschaftlerin und Buchautorin Manuela Macedonia erzählt bei Deep Space LIVE auf leicht verständliche Weise, wie unser Gehirn aufgebaut ist, wie es Informationen von den Sinnesorganen verarbeitet und speichert und auf welche Weise Bewegung gesteuert wird. Darüber hinaus erhalten Zuseherinnen und Zuseher spannende Einblicke in gängige Methoden der Neurowissenschaft.

SO 7.2.2021 / 15:30 Uhr: Cooperative Aesthetics: Divided

Der Deep Space 8K des Ars Electronica Center mit seinen 16 mal 9 Meter großen Wand- und Bodenprojektionen bietet nicht nur interaktive 3D-Flüge durch das Universum, atemberaubende Bilder aus dem Inneren des Menschen oder Gigapixelaufnahmen weltberühmter Gemälde sondern eignet sich Dank Lasertracking auch hervorragend für allerlei interaktive Anwendungen wie das Spiel Divided. Ein ästhetisches Spiel für zwei Teams bei dem Zusammenarbeit gefragt ist und Spontaneität und Improvisation entscheidend sind.

Best of Ars Electronica Home Delivery

Ars Electronica Home Delivery hält mittlerweile jede Menge spannende Videos zum Nachsehen bereit. Die Bandbreite reicht von faszinierenden Vorträgen rund um Jan van Eyck oder Gustav Klimt über Reisen durch das Universum, Gespräche mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Künstlern und Künstlerinnen über ihre Arbeit bis hin Konzerten und Führungen durch die verschiedenen Bereiche des Ars Electronica Center.