Atos entwickelt digitale Plattform zur Verbesserung der biomedizinischen Forschung

Atos leitet die Entwicklung der Plattform des europäischen Projekts FAIR4Health. Dabei entwirft, erstellt und implementiert Atos eine Plattform, die es der EU-Community für Gesundheitsforschung ermöglichen soll, ihre Daten in einer sicheren und kontrollierten Umgebung gemeinsam zu nutzen und wiederzuverwenden, um die biomedizinische Forschung, insbesondere im Bereich chronischer Krankheiten, zu beschleunigen und zu verbessern. [...]

Das FAIR4Health-Projekt wendet die FAIR-Prinzipien (easy to Find, Accessible, Interoperable and Reusable) und vertrauliche Data-Mining-Techniken zum Schutz verteilter Daten auf die gemeinsam genutzten Datensätze an. Die Ergebnisse des Projekts werden in zwei Anwendungsfällen eingesetzt: erstens im Zusammenhang mit der Früherkennung und Interaktion von chronischen Erkrankungen bei komorbiden Patienten. Zweitens einen Dienst zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit der Wiederaufnahme von Patienten mit komplexen chronischen Erkrankungen in der Notfallaufnahme von Krankenhäusern innerhalb von weniger als 30 Tagen. Die Ergebnisse dieses Projekts werden als Orientierungshilfe für die zukünftige Strategie der Europäischen Kommission in Bezug auf die Verwaltung von Daten aus der mit öffentlichen Mitteln finanzierten Forschung genutzt.

Das Projekt, das vom Universitätskrankenhaus Virgen del Rocío in Sevilla (Spanien) koordiniert wird, besteht aus einem multidisziplinären Konsortium mit 17 Partnern aus elf Ländern (Spanien, Portugal, Italien, Großbritannien, Deutschland, Schweiz, Österreich, Niederlande, Belgien, Serbien und Türkei). Darunter befinden sich sechs Gesundheitsforschungseinrichtungen, zwei international anerkannte Universitäten als Experten für Datenmanagement, zwei weitere Universitäten, zwei Institute mit langjähriger Erfahrung in der medizinischen Informatik sowie fünf Wirtschaftsakteure, zu denen auch Atos gehört.

Das Projekt wurde offiziell am 1. Dezember 2018 gestartet und hat eine Laufzeit von drei Jahren.