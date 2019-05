Atos präsentiert neuen Edge-Computing-Server

Der Embedded-Server BullSequana Edge verwaltet und verarbeitet IoT-Daten sicher in der Nähe ihres Entstehungsortes und sorgt dafür, dass sie sofort aufbereitet werden. [...]

Atos präsentierte auf den vierten Atos Technology Days im Rahmen der Messe VivaTech erstmals BullSequana Edge. Der laut Atos weltweit leistungsstärkste Edge-Computing-Server für das Management von Daten am Rand von Netzwerken (Edge) wurde für den sicheren Einsatz im Internet of Things (IoT) konzipiert. Er eignet sich insbesondere für Bereiche, in denen schnelle Antwortzeiten entscheidend sind. Das ist etwa der Fall in der Industrie 4.0, bei autonomen Fahrzeugen, im Gesundheitswesen sowie bei der Sicherheit im Einzelhandel und an Flughäfen – also überall dort, wo Daten am Edge in Echtzeit verarbeitet und analysiert werden.

Der Embedded-Server BullSequana Edge verwaltet und verarbeitet IoT-Daten sicher in der Nähe ihres Entstehungsortes und sorgt dafür, dass sie sofort aufbereitet werden. Er analysiert und betreibt KI-Anwendungen in Echtzeit, wodurch sich sofort Erkenntnisse gewinnen und Handlungsentscheidungen für optimierte Betriebsabläufe treffen lassen. BullSequana Edge ermöglicht es Unternehmen zudem, Herausforderungen wie begrenzte Bandbreite, instabile Netzwerkverbindungen, Datensicherheit am Edge und Netzwerkkosten zu bewältigen.

Die wichtigsten Vorteile

Höchstmaß an Sicherheit und Datenschutz: Eine Kette hoch moderner Sicherheitsmaßnahmen schützt sowohl die Daten als auch den physischen Server;

Eine Kette hoch moderner Sicherheitsmaßnahmen schützt sowohl die Daten als auch den physischen Server; Sofortige Reaktionsfähigkeit: Datenanalyse erfolgt in Echtzeit;

Datenanalyse erfolgt in Echtzeit; Autonomie: Hinsichtlich Verfügbarkeit und Anbindung unabhängiger von Cloud und Rechenzentren, sodass Anwendungen auch bei eingeschränkter oder unterbrochener Netzwerkverbindung nicht aussetzen. Der BullSequana Edge kommuniziert über Funk, Mobilfunk oder WLAN;

Hinsichtlich Verfügbarkeit und Anbindung unabhängiger von Cloud und Rechenzentren, sodass Anwendungen auch bei eingeschränkter oder unterbrochener Netzwerkverbindung nicht aussetzen. Der BullSequana Edge kommuniziert über Funk, Mobilfunk oder WLAN; Interaktivität: Daten aus unterschiedlichen Quellen und in verschiedenen Formaten lassen sich in Echtzeit analysieren;

Daten aus unterschiedlichen Quellen und in verschiedenen Formaten lassen sich in Echtzeit analysieren; Kostengünstig: Reduziert Infrastruktur- und Netzwerkkosten im Rechenzentrum;

„Die exponentielle Verbreitung von IoT-Endgeräten und das bestmögliche Management des daraus resultierenden massiven Datenaufkommens sind heute eine Herausforderung für viele Unternehmen. Um diese Datenmenge zu verwalten und zu unserem Vorteil zu nutzen, müssen wir in der Post-Cloud-Ära Edge Computing einsetzen. Atos hat seine Expertise und Erfahrung als führendes Unternehmen in den Bereichen Cloud-Orchestrierung, High Performance Computing, Cybersicherheit und KI gebündelt, um eine einzigartige Lösung für Edge Computing zu entwickeln – den BullSequana Edge. Dieser ermöglicht es Unternehmen, die Vorteile des massiven Datenaufkommens voll auszuschöpfen“, sagte Pierre Barnabé, Senior Executive Vice President und Head der Big Data & Cybersecurity Division bei Atos.

Drei Hauptkategorien von Einsatzfeldern

KI: Atos Edge Computer Vision: Bietet erweiterte Möglichkeiten zur Extrahierung und Analyse von „Merkmalen“ (Menschen, Gesichter, Emotionen, Verhaltensweisen). So lassen sich auf der Grundlage dieser Analyse automatische Aktionen durchführen. Zudem können Unternehmen zum Beispiel für die Videoüberwachung eine Vielzahl intelligenter Kameras einsetzen, die ganzheitlich in Echtzeit zusammenarbeiten und den Betrieb durchgehend verfolgen.

Big Data: Atos Edge Data Analytics: Ermöglicht es Unternehmen, ihre Geschäftsmodelle mit vorausschauenden und präskriptiven Lösungen zu verbessern. Um vertrauenswürdige und nutzbare Daten zu erhalten, spielen dabei die Möglichkeiten des Edge Data Lake eine wichtige Rolle.

Container: Atos Edge Data Container (EDC): Diese All-in-One-Containerlösung lässt sich am Edge betreiben und dient als dezentrales IT-System, das aus einem einzelnen Rack oder sogar einem kompletten Rechenzentrum mit Datencontainern bestehen kann. Die Lösung lässt sich autonom in Umgebungen außerhalb eines Rechenzentrums betreiben, ohne dass ein lokaler Betrieb vor Ort erforderlich ist.

BullSequana Edge ist ab sofort verfügbar. Kunden können die Lösung als eigenständige Infrastruktur oder zusammen mit einer Software-Plattform beziehen, beispielsweise mit Atos Edge Computer Vision, Edge Data Analytics oder mit einem Containersystem wie Atos Edge Data Container. BullSequana Edge ist zertifiziert für Microsoft Azure für IoT.