B4B Solutions gewinnt weltweit höchste SAP Auszeichnung

Europas größter Softwarehersteller SAP vergibt den Pinnacle Award 2018 wie jedes Jahr an die erfolgreichsten Unternehmen aus seinem Netzwerk, das mittlerweile aus tausenden Partnern weltweit besteht. B4B Solutions darf sich über gleich zwei Auszeichnungen freuen. [...]

SAP prämiert mit dem Pinnacle Award jährlich führende Partner, die aufgrund ihres Einsatzes von innovativen Ansätzen und starkem Teamwork sowie durch besonders erfolgreiche Kundenprojekte herausragen. Die Finalisten und Gewinner in insgesamt 29 Kategorien werden dabei auf Basis von SAP-Expertenempfehlungen, Kundenfeedback und weiterer strenger Performance-Indikatoren ausgewählt.

Unter den Preisträgern findet sich dieses Jahr auch B4B Solutions mit Standorten in Österreich (Graz, Wien) und Deutschland (Heidelberg und Ratingen/Düsseldorf) – und das in zwei Kategorien. So wurde der IT–Dienstleister nicht nur als Winner in der Kategorie SAP Hybris Partner of the Year (Small & Midsize Companies), sondern auch als Finalist in der Kategorie SAP Business ByDesign Partner of the Year ausgezeichnet. B4B Solutions konnte somit in zwei Geschäftsfeldern überzeugen – Customer Engagement & Commerce (CEC) Systeme (SAP Hybris) sowie Cloud-ERP-Systeme (SAP Business ByDesign).

„Der Pinnacle Award freut uns deshalb besonders, weil es die höchste Auszeichnung ist, die die SAP zu vergeben hat und der Mitbewerb wirklich stark ist“, freut sich B4B Solutions CEO Michael Zitz über die Awards. „Wir wissen, dass unsere Erfolge ohne die großartige Zusammenarbeit mit unserem Mutterunternehmen All for One Steeb sowie ohne unser junges und dynamisches Team nicht möglich wären. Wir sind hier wirklich breit aufgestellt und können daher innovative und spannende Projekte realisieren, die bei unseren Kunden nachhaltige Mehrwerte schaffen“, so Zitz über die Gründe für den Erfolg.