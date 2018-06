BARC bewertet Data-Discovery-Tools

Für die Analyse mit dem Untertitel "Data Preparation, Visual Analysis and Guided Advanced Analytics for Business Analysts" bewertete das unabhängige Beratungs- und Analystenhaus 12 marktrelevante und überregional relevante Lösungen zur Unterstützung von Data Discovery anhand eines umfangreichen Kriterienkatalogs und Anwenderbewertungen. [...]

Das Business Application Research Center (BARC) hat die 2. Ausgabe des BARC Score Data Discovery veröffentlicht, der erstmals 2017 erschienen ist. Für den Score mit dem Untertitel „Data Preparation, Visual Analysis and Guided Advanced Analytics for Business Analysts“ bewertete das unabhängige Beratungs- und Analystenhaus 12 marktrelevante und überregional relevante Lösungen zur Unterstützung von Data Discovery anhand eines umfangreichen Kriterienkatalogs und Anwenderbewertungen. Den hohen Anforderungen entsprachen die Lösungen von Dundas, IBM, Microsoft, MicroStrategy, Oracle, Qlik, SAP, SAS, Sisense, Tableau, TIBCO und Yellowfin.

Data Discovery ist auch 2018 wieder unter den führenden BI-Trends. Unternehmen wollen Daten einfacher und schneller analysieren können, entsprechend steigt die Nachfrage nach flexiblen Werkzeugen zur Nutzung durch Fachanwender. Der BARC Score Data Discovery vermittelt einen Überblick über dieses Marktsegment und zeigt deutlich auf, wo Anbieter Stärken und Schwächen haben und gibt Auskunft über die aktuelle Marktposition sowie den Funktionsumfang. So bietet der BARC Score wertvolle Orientierungshilfe bei der Softwareauswahl für Unternehmen.

Data Discovery fußt auf den drei funktionalen Säulen Data Preparation, Visual Analysis und Guided Advanced Analytics. Fachanwender sollen in die Lage versetzt werden, eigenständig und effizient Muster in vielfältigen Daten zu erkennen. Der erforderliche iterative Prozess von Data Discovery wird idealerweise unterstützt durch die nahtlose Integration aller drei Säulen innerhalb eines Werkzeugs. Die am Markt relevanten Werkzeuge für Data Discovery verfolgen ähnliche Ziele mit unterschiedlichen Ansätzen. Nur wenige Anbieter haben heute den geforderten Funktionsumfang in einem Werkzeug integriert gepaart mit einer intuitiven, einfach zu bedienenden Oberfläche. Die bewerteten Werkzeuge haben unterschiedliche Schwerpunkte, heben sich aber trotzdem deutlich von Werkzeugen ab, die nur Teilbereiche von Data Discovery adressieren.

Unterschiedliche Marktreife der Anbieter und Werkzeuge

Auf dem Markt für Data Discovery sehen wir Werkzeuge mit deutlich unterschiedlicher Reife – auffällig ist deren ungleiche Entwicklung. Einige Anbieter haben sich auf der guten Platzierung des letzten Jahres ausgeruht und nur wenige neue Funktionen und Verbesserungen implementiert. Die substanzielle Weiterentwicklung der Anwenderunterstützung (Guidance) haben die BARC-Analysten vermisst. Die Guidance beschreibt die für Fachanwender wichtige aktive Führung der Nutzer durch die Datenaufbereitung (Data Preparation) und Analyse.

Einige Anbieter haben im Vergleich zum Vorjahr konsequent an den aufgezeigten Schwächen gearbeitet und so zur Konkurrenz aufgeschlossen oder diese überholt. Weiterhin sieht BARC innovative Anbieter, deren Lösungen nicht ausreichend integriert sind oder trotz innovativer Ansätze den etablierten Lösungen funktional noch unterlegen sind. Die großen Softwaregeneralisten und BI-Suite-Hersteller haben häufig Probleme mit der Integration der Funktionen in einem Werkzeug oder der Produktreife und somit auch dem Funktionsumfang. Viele Spezialisten für Data-Preparation-Lösungen wurden aufgrund mangelnder Abdeckung und Integration von visueller Analyse nicht in den Score aufgenommen.

„Das Thema Data Discovery wird mit fortschreitender Digitalisierung von Prozessen und Geschäftsmodellen weiter an Bedeutung gewinnen. Bedienerfreundliche und flexible Werkzeuge, die weitgehende Selbstständigkeit für Anwender garantieren, stehen auf den Wunschlisten von Fachanwendern und IT-Verantwortlichen ganz weit oben“, sagt Robert Tischler, Senior Analyst und Geschäftsführer von BARC Österreich. „Der Markt für Data Discovery Software wächst schnell und ist sehr wettbewerbsintensiv. Der BARC Score zeigt deutlich, dass bei der Integration in die BI-Suiten noch Nachholbedarf besteht. Dies ist ein Thema, dem sich die Herausforderer stellen werden. Die Market Leader werden große Anstrengungen unternehmen, um ihre Werkzeuge einfacher und effizienter zu machen. Dies betrifft die User Guidance wie auch die erforderliche Integration.“

Anbieterauswahl und Bewertungskriterien

Seit 2015 bewertet und klassifiziert BARC in seinen Scores Anbieter von Business Software unterschiedlicher Marktsegmente und Wirtschaftsregionen. Die Anbieter, die im BARC Score Data Discovery (Data Preparation, Visual Analysis and Guided Advanced Analytics for Business Analysts) aufgeführt werden, erfüllen eine Reihe technischer und wirtschaftlicher Kriterien. Grundvoraussetzung für die Aufnahme in den Score ist weitreichende Funktionalität für Data Preparation, Visual Analysis und Guided Advanced Analytics und die Tauglichkeit für die Nutzung durch Fachanwender. Zudem müssen die Anbieter einen jährlichen Lizenz- und Wartungsumsatz von mindestens 10 Millionen Euro in wenigstens zwei von vier Märkten (EMEA, Nordamerika, Lateinamerika, Asien/Pazifik) erwirtschaften.

Jeder Anbieter wird von den BARC-Analysten entlang der Dimensionen „Portfolio Capabilities“ und „Market Execution“ bewertet. Dahinter verbergen sich detaillierte, von den Analysten gewichtete Kirterien, die die Platzierung jedes Anbieters im BARC Score bestimmen. Neben der Analystenmeinung spielt für die Scores auch die Erfahrung der Anwender eine große Rolle. Dafür greifen die Analysten auf Resultate des BARC The BI Survey, der weltweit größten BI-Anwenderbefragung, zurück. Für den schnellen Überblick werden alle Anbieter, abhängig von der Gesamtbewertung, in die Score-Grafik eingeordnet und finden sich dort in den fünf Kategorien „Dominators“, „Market Leaders“, „Challengers“, „Specialists“ und „Entrants“ wieder.