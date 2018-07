BE-terna im „Inner Circle für Microsoft Dynamics 2018/2019“

Jedes Jahr ehrt Microsoft einen ausgewählten Kreis von Microsoft Dynamics Partnern für deren Performance im Zusammenhang mit dem Vertrieb und der Implementierung von Microsoft Dynamics. In den „Inner Circle für Microsoft Dynamics“ werden jährlich die 60 erfolgreichsten Microsoft Partner aufgenommen, die sich durch eine konstant positive Geschäftsentwicklung deutlich von anderen Partnern abheben. [...]

„Die Berufung in den Inner Circle ist eine Bestätigung für unseren nachhaltigen Geschäftserfolg und für die Tatsache, dass wir ein strategisch wichtiger Partner von Microsoft auf einer globalen Ebene sind“, sagt sich Christian Kranebitter, Geschäftsführer der BE-terna Unternehmensgruppe. „Die Auszeichnung und das starke Commitment von Microsoft motivieren uns, weiterhin innovative Unternehmenslösungen zu entwickeln, die unsere Kunden dabei unterstützen, ihren Geschäftserfolg noch weiter voranzutreiben“, so Kranebitter weiter.

Die BE-terna Gruppe ist ein Anbieter von ERP-, BI-, CRM-, HRM- und Cloud–Lösungen im deutschsprachigen Raum und bietet Full-Service rund um die Themenbereiche Business Software und Geschäftsprozess–Management. Das Team von 450 Beratungs-, Entwicklungs- und IT-Experten an zwölf Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz betreut aktuell über 800 Kunden – grösstenteils in internationalen Projekten.