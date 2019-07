Bechtle IT-Systemhaus Österreich mehrfach ausgezeichnet

Mit Dell Technologies und Hewlett Packard Enterprise (HPE) haben zwei der Herstellerpartner das Bechtle IT-Systemhaus Österreich mit Awards ausgezeichnet. Darüber hinaus unterstützt das starke Geschäft in Österreich die Top-Positionierung von Bechtle als Microsoft Partner. [...]

„Gemeinsam konnten wir zahlreiche bemerkenswerte Projekte erfolgreich realisieren. Die Awards sind eine Bestätigung unserer erfolgreichen Arbeit“, freut sich Bechtle-Geschäftsführer Robert Absenger.

Dell Technologies: „Go Big – Win Big: New Business“-Award für die meisten Neukunden

„Unsere Kunden in der digitalen Transformation zu begleiten und sie bestens dafür zu rüsten, ist eine herausfordernde Aufgabe, die wir, gemeinsam mit unseren Partnern, tagtäglich hervorragend meistern“, erklärt Stefan Trondl, General Manager bei Dell Technologies Austria. „Jährlich ehren wir mit den Dell Technologies Channel Awards unsere Partner und ziehen Bilanz über gemeinsame Erfolge und Meilensteine. Das Bechtle IT-Systemhaus Österreich, unser einziger Titanium Black Solutions Provider Partner, wird heuer mit dem ‚Go Big – Win Big: New Business‘-Award für ein besonders erfolgreiches Geschäftsjahr ausgezeichnet – wir gratulieren herzlich zur verdienten Auszeichnung.“

Hewlett Packard Enterprise: Solution Provider of the Year

Als Platinum-Partner von HPE rangiert das Bechtle IT-Systemhaus Österreich regelmäßig unter den Top drei der Channelpartner. Für das vergangene Jahr erhielt Bechtle den Preis als Solution Provider of the Year für Deutschland, Österreich und die Schweiz. „Ein herausragender Erfolg, der sich durch Beständigkeit und Partnerschaft auszeichnet. Gratulation an das gesamte Bechtle Team“, betont Manfred Traumüller, Director Channel EMEA Datacenter and Hybrid Cloud, Hewlett Packard Enterprise Austria.

Microsoft ehrt Bechtle als internationalen Top-Partner

Mit der jüngsten Auszeichnung als weltweit bester Microsoft 365 + Surface Partner konnte Bechtle auch alle US-amerikanischen Channelpartner auf die Plätze verweisen. Darüber hinaus wurde Bechtle erneut Microsoft Surface Partner of the Year in EMEA. Auch in Österreich verzeichnete das Bechtle IT-Systemhaus ein massives Wachstum im kompletten Microsoft Umfeld. „Uns verbindet eine enge Partnerschaft mit Microsoft, deren Cloud-Strategie wir als Microsoft Cloud Solution Provider aktiv mittragen“, so Absenger.