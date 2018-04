Bechtle IT-Systemhaus Österreich mit respektablem Geschäftsjahr

Der Umsatz des Systemintegrators und IT-Service-Anbieters wuchs im zurückliegenden Geschäftsjahr um rund 41 Prozent auf 76 Millionen Euro. 16,5 Prozent Umsatzsteigerung resultierten allein aus organischem Wachstum, wodurch das Bechtle IT-Systemhaus über dem Branchendurchschnitt liegt. [...]

Der Wachstumssprung basiert laut den Informationen unter anderem auf der Akquisition des steirischen Systemhauses Ulbel & Freidorfer im vorigen Jahr. Die Synergien griffen demnach ohne Reibungsverluste. „Durch diesen Schritt konnten wir unsere Position nicht nur regional massiv ausbauen, sondern auch im wichtigen Markt der öffentlichen Auftraggeber mit gebündelten Ressourcen noch mehr Gas geben“, sagt Geschäftsführer Robert Absenger.

Auf Wachstum programmiert

Das Bechtle IT–Systemhaus, das aktuell mit rund 170 Mitarbeitern an Standorten in Wien, St. Pölten, Graz, Innsbruck und Götzis präsent ist, will die Strategie flächendeckender regionaler Kundennähe auch im Jahr 2018 ausbauen. „Wir werden unsere Ressourcen auch personell wieder deutlich aufstocken. Wir haben uns einen sehr guten Ruf als Arbeitgeber erworben und erfreuen uns in Zeiten chronischen Fachkräftemangels über viele aktive Bewerbungen. Weitere Kandidatinnen und Kandidaten sind jedoch immer willkommen“, so Absenger.

Mit der Erweiterung des Teams zertifizierter IT–Business-Architekten investierte das Systemhaus in den Ausbau hoch qualifizierter betriebswirtschaftlicher Beratungskompetenz. Die IT–Business-Architekten von Bechtle entwickeln gemeinsam mit dem Kunden individuelle Strategien zur optimalen IT-Unterstützung für das Business sowie zur erfolgreichen Gestaltung der digitalen Transformation.

Sowohl in St. Pölten als auch in Graz wird Bechtle in den nächsten Wochen seine Offices in moderne Business Center verlegen, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern optimale Arbeitsumgebungen zu bieten und Raum und Flexibilität für weiteres Wachstum zu schaffen.

Großprojekte gewonnen

Das Umsatzergebnis gründet auch im Bereich Managed Services, wo Bechtle Dienstleistungen für Unternehmen wie Spar Österreich oder SIX Payment Services (Austria) erbringt. Das IT–Systemhaus bietet ein umfangreiches Serviceportfolio rund um Softwarelösungen von Commvault, Citrix oder Microsoft und unterstützt Kunden mit maßgeschneiderten Projektleistungen vor Ort. Zahlreiche IT-Infrastrukturprojekte im mehrfachen Millionenbereich belegen das Vertrauen, das seitens der österreichischen Wirtschaft und Behörden in die Umsetzungskompetenz von Bechtle gesetzt wird.

Das Bechtle IT–Systemhaus Österreich ist IKT-Partner der Bundesbeschaffung (BBG) und zählt Behörden, Universitäten und Gesundheitseinrichtungen zu seinen Kunden.