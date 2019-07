Bechtle übernimmt steirische INEO IT-Solutions

Das Bechtle IT-Systemhaus Österreich akquiriert per 29. Juli 2019 den IT-Dienstleister INEO mit Sitz in Gleisdorf. Damit will Bechtle die Wettbewerbsposition als IT-Lösungsanbieter und Dienstleister im steirischen Markt stärken. [...]

INEO beschäftigt derzeit rund 15 Mitarbeiter und erzielte 2018 einen Umsatz von rund 3 Millionen Euro. INEO wird seine Aktivitäten vollständig in die Grazer Geschäftsstelle von Bechtle einbringen, der bisherige Geschäftsführer und Unternehmensgründer Florian Gradwohl wird in einer leitenden Funktion für das Bechtle IT–Systemhaus tätig sein.

Die 2005 gegründete INEO hat sich als IT-Dienstleister für Unternehmen etabliert und betreut heute rund 100 Kunden, vornehmlich im Raum Gleisdorf und Graz. „Durch die Integration der INEO stärken wir unsere Marktpräsenz in der Steiermark deutlich. Mit nunmehr 75 IT-Experten sind wir in diesem interessanten Wirtschaftsraum hervorragend aufgestellt“, sagt Robert Absenger, Geschäftsführer, Bechtle IT–Systemhaus Österreich. „Das Team von INEO verfügt über umfangreiches Know-how im Bereich IT–Dienstleistungen und Managed Services. Das ergänzt die Schwerpunkte unserer steirischen Systemhausgeschäftsstelle in Graz in idealer Weise.“ Auch hinsichtlich des wichtigsten Lieferanten von INEO, Dell Technologies, würden beide Unternehmen bestens zusammenpassen. Das Bechtle IT–Systemhaus ist einziger österreichischer Dell Titanium Black Solutions Provider Partner.

Standort bleibt bestehen

Das Team und die Aktivitäten von INEO werden vollständig in die Grazer Geschäftsstelle des Bechtle IT-Systemhauses integriert, der Standort in Gleisdorf bleibt dabei als Niederlassung bestehen. Der bisherige INEO Geschäftsführer Florian Gradwohl übernimmt eine Managementfunktion als Dienstleistungsleiter für beide Standorte in der Steiermark und wird den Systemhausfokus für die gesamte Region konsequent weiterentwickeln: „Die Entscheidung zum Zusammenschluss bedeutet Stabilität und Sicherheit für unsere Kunden und Mitarbeiter, was mir persönlich ein großes Anliegen ist. In einer Zeit, in der IT-Infrastruktur immer wichtiger und gleichermaßen komplexer wird, profitieren unsere Kunden vom Zugriff auf ein breiteres Portfolio und damit von einer umfassenderen Abdeckung ihrer Anforderungen. Für unsere Mitarbeiter eröffnen sich dadurch großartige Entwicklungsmöglichkeiten in einem der stärksten und modernsten IT-Systemhäuser Österreichs. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe, in der ich Mitarbeitern und Kunden weiterhin zur Verfügung stehe.“

Das erklärte Ziel des Bechtle IT-Systemhauses Österreich, im Jahr 2019 auf 200 Mitarbeiter zu wachsen, wird mit der Integration von INEO frühzeitig erreicht.