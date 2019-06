Benjamin Ruschin wird Teil des VÖSI-Vorstands

Benjamin Ruschin wurde als Vorstand des VÖSI kooptiert, wo er die bisherige Special Interest Group "Personal" mit neuer Ausrichtung, neuem Fokus und unter dem neuen Namen "Talente" übernehmen wird. [...]

Ruschin verantwortet ab sofort im VÖSI-Vorstand (Verband Österreichische Software Industrie) die Special Interest Group (SIG) „Talente“. Diese SIG widmet sich dem Wissenstransfer rund um die Themen „Recruiting und Retention von IT-Fachkräften“ und wird Roundtables wie auch Stage-Talks zu diesem Themenfeld veranstalten. Der Kickoff findet am VÖSI Software Day statt, der erstmalig einen eigenen, ganztägigen Talente-Track bieten wird. Hier werden rund 100 IT- und HR-Professionals die neuesten Erkenntnisse, Tools und Methoden für erfolgreiches IT-Recruiting erleben.

„Ich freue mich, dass wir mit Ben Ruschin einen der bekanntesten Unternehmer der Software Entwicklungsszene für den VÖSI gewinnen konnten. Er bringt viel Dynamik, Engagement, Erfahrung und letztlich auch Durchsetzungswillen mit und wird damit ein starker Motor für die Anliegen des VÖSI und damit der Software Industrie sein“, sagt Peter Lieber, Präsident des VÖSI.

„In meiner neuen Rolle als VÖSI Vorstand möchte ich den Arbeitgebern in Österreich die Best-Practices im IT-Recruiting vermitteln. Mit diesem Wissen werden Sie IT-Fachkräfte schneller und effizienter für sich gewinnen und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern können“, so Ruschin über seine Pläne. „Das Thema IT-Recruiting ist für Arbeitgeber überlebensnotwendig, der War for Talents wird immer dramatischer. Weniger als zehn Prozent der IT-Fachkräfte sind aktiv auf Jobsuche, die Erreichung der restlichen 90 Prozent stellt Arbeitgeber vor große Herausforderungen. Wir möchten den Arbeitgebern aufzeigen, wie sie schnell und effizient die besten IT-Fachkräfte für sich gewinnen und wie sie diese auch im Unternehmen behalten können.“

Über Benjamin Ruschin

Benjamin Ruschin ist Gründer & Geschäftsführer der Code Capital Holding GmbH, eine Beteiligungsgruppe mit der er ein Ökosystem an Firmen aufbaut, die Unternehmen bei der Entwicklung ihrer überlebensnotwendigen IT-Kompetenzen zur Seite stehen. Zu diesen Firmen zählt die von ihm gegründete WeAreDevelopers GmbH, dem Betreiber der größten Software-Entwickler-Community in Europa, der Codeversity GmbH, einer 2019 gegründeten Learning-Plattform für Coding & digitale Kompetenzen, sowie die Tabs or Spaces GmbH, eine Consulting-Firma die Unternehmen in der IT-Community positioniert. Ben wurde vom World Economic Forum zum „European Digital Leader“ und von Forbes zu einem der „30 Under 30“ erfolgreichsten Jungunternehmer gekürt.