Bewerbungsphase von A1 Mission Future geht ins Finale

Unter dem Motto "A1 Mission Future" sucht A1 die besten Zukunftsideen für Österreich. 40 junge Visionäre und Visionärinnen sollen in der „Zukunftswerkstatt“ Zukunftsideen für Österreich entwickeln. [...]

Für das Projekt „A1 Mission Future“ sucht A1 motivierte Visionärinnen und Visionäre in ganz Österreich. 40 junge Köpfe werden im Frühjahr 2020 eingeladen, in der „Zukunftswerkstatt“ in den Bereichen Gesundheit, Mobilität, Umwelt und Bildung spannende Zukunftsideen für Österreich entwickeln. Begleitet werden sie dabei von Trendforschern, Design-Thinking-Experten und A1-Professionals. Der Top-Speaker und Whatchado-Gründer Ali Mahlodji und Tristan Horx vom Zukunftsinstitut Wien unterstützen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Rahmen von Keynotes.

Pro Themenfeld steht den Teilnehmern ein Mentor bzw. eine Mentorin zur Seite. Auch durch die Vernetzung mit Vorständen und Innovationsmanagern großer österreichischer Unternehmen können Netzwerke für die Zukunft geknüpft werden.

Bewerbungsphase am 24. Jänner zu Ende

Die besten Ideen werden im Frühjahr 2020 bei einem exklusiven Abendevent mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik vor einer hochkarätigen Jury präsentiert. Das Gewinnerteam fährt zu einem TEDx Talk in einer europäischen Hauptstadt seiner Wahl.

„Unsere Mission ist es, Österreich zu digitalisieren – daran arbeiten wir rund um die Uhr. Damit wir die Weichen für unsere gemeinsame Zukunft stellen können, brauchen wir aber auch die Sicht junger kreativer Köpfe. Sie sind die Gestalter und Gestalterinnen von morgen. Ihren Ideen möchten wir eine Bühne geben und sie mit den Entscheidern und Entscheiderinnen von heute vernetzen“, freut sich Thomas Arnoldner, CEO A1 Telekom Austria Group.

Vier Zukunftsthemen im Fokus: Umwelt, Bildung, Gesundheit & Mobilität

„Viele unserer Lebenswelten befinden sich im Umbruch. Egal ob wir über unser Bildungssystem, den Klimawandel, Österreichs Gesundheitswesen oder unser Mobilitätsverhalten nachdenken – digitale Lösungen werden in Zukunft eine große Rolle spielen“, erklärt Thomas Arnoldner. Deshalb lade man die Teilnehmer von A1 Mission Future dazu ein, genau in diesen Themenbereichen Konzepte und Ideen zu entwickeln. Unterstützung erhalten die jungen Visionäre dabei von vier Mentoren, die ihre Expertise zur Verfügung stellen, nämlich: Marc Olefs, Klimaforscher am ZMAG; Jakob Doppler, Studiengangsleiter für Digital Healthcare an der FH St. Pölten; Monika Wagner, Mobilitätsexpertin der österreichischen Energieagentur und Nina Grünberger, Bildungsexpertin der Pädagogischen Hochschule Wien.

Die Bewerbungsfrist für A1 Mission Future endet am 24.Jänner 2020.

Anmeldung, alle Infos und Termine unter www.A1MissionFuture.at.