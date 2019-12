BILLA eröffnet erste Filiale mit „Scan & Go“ in Wien

Mit einer Kombination aus Scannern und App automatisiert BILLA das Einkaufserlebnis und macht herkömmliche Kassen überflüssig und soll Warteschlangen zum Verwscheinden bringen. [...]

Die BILLA „Scan & Go“-App öffnen, Produkte aus dem Regal nehmen, Strichcode scannen, Einkauf bestätigen, direkt am Smartphone per Kreditkarte bezahlen und den Einkauf durch das Sannen eines QR-Codes im Kassenbereich abschließen – so einfach und schnell funktioniert das Einkaufen bei BILLA in der neuen Filiale im Euro Plaza in Wien-Meidling. BILLA ist damit der erste Lebensmittelhändler in Österreich, der diese Form des Einkaufens anbietet.

„Mit ‚Scan & Go‘ setzen wir ein klares Zeichen für unsere Innovationsführerschaft im Handel und bieten unseren Kundinnen und Kunden ein besonderes Einkaufserlebnis. Der Besuch in einer BILLA-Filiale soll mit Positivem verknüpft werden und dazu zählt u. a., dass man in keiner Warteschlange stehen und den Einkauf ein-, aus- und wieder einräumen muss,“ so BILLA-Vorstandssprecher Robert Nagele.

Einkaufen mit „Scan & Go“ bietet laut BILLA eine Reihe von Vorteilen: Der größte Vorteil – und auch das Wichtigste für den Kunden – ist die Zeitersparnis und die Bequemlichkeit. Die BILLA „Scan & Go“-App bietet zudem Informationen über die Produkte und eine gute Übersicht über die gesamten Rechnungen. Im Warenkorb kann der Kunde außerdem Gutscheincodes und Bons einlösen.







Bilder v.l.n.r.: Bild 1: BILLA-Vorstandssprecher Robert Nagele und BILLA-Direktorin Digital & Innovations Julia Stone beim Einkaufen mit der BILLA „Scan & Go“ App | Bild 2: Smartes Shoppen ohne Wartezeit mit der BILLA „Scan & Go“ App. | Bild 3: Check-Out am Ende des Einkaufs mit der BILLA „Scan & Go” App im Ausgangsbereich. | Bild 4: Außenansicht der neuen BILLA Filiale EURO PLAZA (c) Alle Fotos: Christian Dusek/BILLA AG

Smartes Shoppen ohne Wartezeit im BILLA Euro Plaza

Die Beschäftigten am Office Standort Euro Plaza in Wien–Meidling sowie auch die Bewohner rund um den Businesspark sind Zielgruppe dieser neuen BILLA-Filiale. Auf einer Verkaufsfläche von rund 550 m2 wird den Kunden „smartes“ Einkaufen mit der „Scan & Go“- App ermöglicht. Im Wiener Bezirk Meidling handelt es sich dabei um die zehnte BILLA-Filiale. Insgesamt arbeiten in der neuen Filiale 23 Mitarbeiter.

Als weitere Pluspunkte dieser BILLA-Filiale nennt der Lebensmittelhändler die gute Erreichbarkeit, die elektronische Preisauszeichnung, die den Kunden absolute Preissicherheit garantiert, das Click&Collect-Angebot, mit dem die Kunden beispielsweise online ihren Einkauf für das Abendessen einfach und bequem schon in der Mittagspause vorbestellen und später abholen können.