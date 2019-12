Black Week 2019: Cashback und Rabatte gefragter denn je. [...]

Der Trend zum Smart Shopping mit Cashback und Rabatten hat sich im Jahr 2019 noch verstärkt. Das kann der österreichische Cashback-Provider BenefitWorld nach einem weiteren Black-Week-Rekord bestätigen. BenefitWorld-Kunden konnten sich neben den Angeboten und Rabatten der letzten Tage über besonders hohe Cashback-Prozentsätze in über 500 beliebten Onlineshops freuen. Die dadurch in den Partnershops erzielten Umsätze gehen in die Millionen.

Dass Online-Shopping im Vergleich zum stationären Handel deutlich attraktivere Preise bietet, ist inzwischen bei einem Großteil der Konsumenten angekommen. Vielen ist allerdings noch immer unbekannt, dass sie bei sehr vielen Onlineshops bei jedem Kauf Geld zurückbekommen können. Bei manchen Anbietern funktioniert das allerdings nur durch Preisgabe wertvoller persönlicher Daten. Nicht so bei BenefitWorld: Hier reicht eine E-Mail-Adresse ohne Angabe von Name, Adresse und aller anderen Daten aus, um bis zu 22,5 % Cashback pro Kauf zurückzubekommen.

Langsam aber sicher sprechen sich die Vorteile von BenefitWorld durch, was sich nicht nur in entsprechendem Kundenwachstum zeigt, sondern auch durch immer mehr erstklassige Partnerschaften. Inzwischen betreibt BenefitWorld nicht nur cashbackonline.at für Bank-Austria-Kunden, sondern u.a. auch stark frequentierte Mitglieder-Portale für A1 (a1cashback.at), die Stadt Wien (wienerwohnen.benefitworld.at), die Sparda Genossenschaft und eine Reihe weiterer Premiumkunden. Denn neben den besten Cashback-Prozentsätzen am Markt bieten die BenefitWorld-Portale unkomplizierte Registrierung, erstklassigen Support und kinderleichte Nutzung.

„Natürlich hatten wir entsprechende Erwartungen was die Black Week betrifft“, erklärt BenefitWorld-Geschäftsführer Dr. Michael Neugebauer. „Aber mit einem derartigen Run haben auch wir nicht gerechnet. Die Vorbehalte mancher Konsumenten gegenüber Cashback haben sich offensichtlich aufgrund unzähliger positiver Erfahrungen inzwischen mehr oder weniger aufgelöst. Die Erfolge kommen früher als erwartet, aber das nehmen wir gerne mit.“ Gute Aussichten also für Konsumenten, die nicht nur zu Weinachten Qualität zu den besten Preisen schenken wollen, sondern immer zu den besten Preisen kaufen und reisen wollen.