Business-Beamer mit Allround-Talenten

Gute Beamer für den Unternehmensalltag findet man schon für weniger als 700 Euro. Je nachdem worauf man Wert legt, eignet sich jedoch ein anderes Gerät. [...]

Was ein Business-Beamer können muss, hängt stark vom Einsatzszenario ab, das er bedienen soll. Wollen Meeting-Teilnehmer im Wechsel ihre Inhalte präsentieren, bietet sich ein Projektor mit umfangreichem Schnittstellensortiment und der Fähigkeit an, Mobilgeräte unkompliziert mit ins Boot zu holen. Muss der Beamer mit unterschiedlichsten Raum­situationen zurechtkommen, sollte er leicht zu transportieren sein, viele Leuchtreserven mitbringen und sich ohne große Dramen aufstellen und starten lassen. Einer der wenigen gemeinsamen Nenner ist die Auflösung: Ein Business-Beamer sollte mindestens 720p anzeigen, besser noch mit Full HD auflösen. Das stellt sicher, dass Schriften und Grafiken auch auf größeren Leinwänden in guter Qualität dargestellt werden.

Fünf Geräte im Test

Diese vielfältigen Anforderungen spiegelt auch unser breiter Testfilter wider. Die Business-Beamer sollten maximal 3 Kilogramm wiegen, einen Lichtstrom von mindestens 1.000 Lumen erreichen, mit WXGA (1.280 x 7.20 Pixel) oder höher auflösen und bis etwa 1.500 Euro kosten. Optionale, aber gern genommene Extras waren Funktionen wie eine Wireless-Präsentation, eine automatische Trapezkorrektur, Lautsprecher und eine Anbindung von Mobilgeräten.

Acer P1655, LG Andante 2.0 HF80LS, Optoma WU470, Viewsonic M2 und Vivitek Qumi Q8 heißen die Business-Beamer im aktuellen Vergleichstest. Sie kosten zwischen 590 und 1.250 Euro und lösen mit Full HD oder WUXGA auf (1.920 x 1.200 Pixel). In Sachen Gewicht (620 Gramm bis 3 Kilogramm), Ausstattung und Helligkeit traten im Test deutliche Unterschiede zutage.

Helligkeit ist Trumpf

Die Helligkeit (genauer: der Lichtstrom) ist eines der wichtigsten Projektor-Merkmale. In den Datenblättern wird sie mit der Einheit Lumen angegeben. Sie gibt die Strahlungsleistung der Beamer-Lampe an. Je mehr Lumen, desto heller leuchtet sie. Wie hell der Beamer sein muss, hängt vom Umgebungslicht ab, aber auch vom Projektionsabstand. Für große und/oder nicht abgedunkelte Räume, also die typischen Konferenz- und Meeting-Räume, benötigt der Projektor einen Lichtstrom von mindestens 3.000 Lumen, um eine scharfe und kontrastreiche Wiedergabe zu erreichen. Für den Acer P1655 und den Optoma WU470 war das eine leichte Aufgabe. Beide eignen sich zudem bestens für den Einsatz in größeren Räumen, weil sie auch bei großem Projektionsabstand noch ein kräftiges Bild auf die Leinwand werfen konnten.

In kleinen Räumen mit wenig Umgebungslicht kann man die Lumen ohne Weiteres auf 1.500 halbieren. Damit passte auch der LG HF80L. Der Viewsonic M2 und der Vivitek Qumi Q8 blieben dagegen mit 1.200 beziehungsweise 1000 Lumen unter diesem Wert, stellten jedoch auch in Umgebungen wie den gerade beschriebenen noch ein gut erkennbares Bild dar, solange man keine Zimmerbeleuchtung einschaltete.

Punktevergabe und Benotung (Teil 1) Hersteller / Produkt Viewsonic / M2 LG / Andante 2.0 (HF80LS) Acer / P1655 (MR.JRE11.001) Preis 650 Euro 920 Euro 590 Euro Testergebnis Ausstattung (max. 30 Punkte) 29 28 25 Bedienung (max. 30 Punkte) 28 28 25 Leistung (max. 40 Punkte) 36 36 34 Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) 93 92 84 Note Sehr gut Sehr gut Gut Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut gut sehr gut Bewertung Schlanker und preiswerter Allrounder mit starker Ausstattung; sehr leise Heller Laser-Beamer mit exzellenter

Fernbedienung; startet sehr schnell Leuchtstärkster Business-Projektor im Test; trotzdem sehr preisgünstig Ausstattung Projektionssystem / Lampentyp DLP / LED DLP / Laser DLP / UHP Auflösung / Seitenverhältnis 1.920 x 1.080 Pixel / 16:9 1.920 x 1.080 Pixel / 16:9 1.920 x 1.200 Pixel / 16:10 Helligkeit Lampe / Lebensdauer 1.200 Lumen / bis zu 30.000 Stunden 2.000 Lumen / bis zu 20.000 Stunden 4.000 Lumen / bis zu 20.000 Stunden Projektionsverhältnis 1,23:1 1,4:1 1,47–1,76:1 Optischer Zoom (max.) 1x 1,1x 1,2x Video-Schnittstellen HDMI, USB-C 2 x HDMI 2 x HDMI (davon 1 x MHL), 2 x VGA, VGA-

Ausgang, Composite Video Netzwerk WLAN 802.11a/b/g/n RJ-45, WLAN 802.11a/b/g/n – Teilen von Inhalten über USB, MicroSD-Karte, WLAN USB, LAN, WLAN MHL, optionaler WLAN-Dongle LAN-Projektorsteuerung ○ ○ ○ Weitere Schnittstellen 1 x USB Typ A, MicroSD-Kartenleser, Audioausgang 2 x USB Typ A, Audioeingang über HDMI ARC, Bluetooth- und S/PDIF-Audioausgang Audioeingang, Audioausgang, RS232 Sicherheits-Features ○ Anschlussmöglichkeit für Sicherheitsschloss, Kennwortschutz Anschlussmöglichkeit für Sicherheitsschloss, Kennwortschutz Akku / internes Netzteil ○ / ○ ○ / ○ ○ / ● Lautsprecher 2 x 3 W 2 x 3 W 1 x 10 W Abmessungen / Gewicht 22,4 × 22,4 × 5,1 cm / 1,3 kg 25,2 x 14,0 x 10,8 cm / 2,1 kg 32,2 x 22,5 x 9,1 cm / 2,9 kg Lieferumfang Stromkabel, Netzteil, Fernbedienung

mit Batterien, USB-C-Kabel, WLAN-Dongle, Tragetasche, gedruckte Kurzanleitung Stromkabel, Netzteil, Fernbedienung mit Batterien, gedruckte Kurzanleitung Stromkabel, Fernbedienung mit Batterien, gedruckte Kurzanleitung Garantie Projektor / Lampe 2 Jahre / 2 Jahre 3 Jahre / 3 Jahre 3 Jahre / 1 Jahr Bedienung Verschlusskappe für Linse ○ ○ ● Automatischer Scan nach Signalquellen ● ● ● Automatische / manuelle Fokussierung ● / ● ○ / ● ○ / ● Automatische Trapezkorrektur ● (vertikal) ● (vertikal) ● (vertikal) Manuelle Trapezkorrektur horiziontal ● ● ○ Manuelle Trapezkorrektur vertikal ● ● ● Manuelle Trapezkorrektur für jede Ecke ● ● ○ Fernbedienung mit Laserpointer ○ ○ ● Vorkonfigurierte Anzeigemodi ● ● ● Helligkeit / Kontrast anpassen ● / ● ● / ● ● / ● Farbtemperatur / Bildschärfe anpassen ● / ● ● / ● ● / ● Wandfarbe einstellen / Blaulichtfilter ○ / ○ ● / ○ ● / ● Leistung Helligkeit Normalmodus mittel / max. 483 / 536 Lux 1.707 / 1.923 Lux 3.717 / 4.697 Lux Helligkeit Eco-Modus mittel / max. 344 / 392 Lux 857 / 974 Lux 2496 / 3138 Lux Stromverbrauch Normalmodus / Eco-Modus 61 / 45 Watt 111 / 66 Watt 283 / 203 Watt Lautstärke Normalmodus / Eco-Modus 33,1 / 29,8 dB(A) 42,2 / 39,2 dB(A) 41,4 / 35,8 dB(A) Betriebsbereit nach 36 Sekunden 8 Sekunden 20 Sekunden

Leiser im Eco-Modus

Durch ihren Energiesparmodus reduzierten die Testkandidaten auf Knopfdruck ihren Lichtstrom. Das war besonders bei den Beamern von Acer und Optoma sinnvoll, da sie im Standard-Modus für manche Raumsituationen schlicht zu hell waren. Im Energiesparmodus sinkt nicht nur der Stromverbrauch, sondern auch der Geräuschpegel, weil die Lüfter weniger Betriebswärme aus dem Gehäuse abführen müssen.

Leise waren dann allerdings nur der Acer P1655 mit 35,8 dB(A) und insbesondere der Viewsonic M2 mit fast lautlosen 29,9 dB(A). Den meisten Lärm produzierte der Vivitek Qumi Q8. Er war mit 38,3 dB(A) rein nach den Zahlen auch im Eco-Modus nicht auffällig lauter als seine Mitbewerber, durch sein hohes, leicht pfeifendes Lüftergeräusch akustisch aber deutlich präsenter, was auf Dauer am Nervenkostüm zerrte.

Hilfestellungen

Ein großer Zoom hilft einem Beamer, sich flexibel auf Raumsituationen einzustellen. Wie gut das funktioniert, zeigte im Test der Optoma WU470: Durch seinen 1,5-fachen optischen Zoom konnte man den Beamer zum Beispiel für eine Bildgröße von 100 Zoll (Bilddiagonale 254 cm) in einem Abstand von 3,1 bis 4,6 Metern Entfernung zur Leinwand aufstellen. Mit 1,2-fachem Zoom war der Acer P1655 hier bereits auf einen Abstand von 3,3 bis 3,7 Metern begrenzt. Durch einen 1-fachen beziehungsweise nicht vorhandenen Zoom gab es beim Vivitek Qumi Q8 und dem Viewsonic M2 lediglich eine Möglichkeit, die Bildgröße anzupassen: Sie schafften die 100-Zoll-Diagonale nur aus einem festen Abstand von 3,3 Metern.

Um schnell mit der Präsentation loslegen zu können, helfen auch Beamer mit integrierter Trapezkorrektur. Sie rückt das Bild gerade, wenn es der Projektor nicht im 90-Grad-Winkel auf die Leinwand wirft. Mit Ausnahme des Optoma WU470 bringen alle Geräte, die im Test angetreten sind, das Bild dann wieder in Form. Noch mehr Komfort gab es nur beim Viewsonic. Hier konnte man sogar darauf verzichten, das Bild scharfzustellen. Das erledigte der Beamer über seine praktische Autofokus-Funktion ebenfalls automatisch.

Unter die Arme greifen Projektoren dem Präsentator natürlich durch eine umfangreiche Schnittstellenausstattung. So verfügen etwa der LG HF80LS, der Viewsonic M2 und der Vivitek Qumi Q8 über einen WLAN-Access-Point, der es Mobilgeräten erlaubt, Inhalte direkt auf die Leinwand zu funken. Bei den Projektoren von Acer und Optoma gelingt das ebenfalls, jedoch erst nach dem Kauf eines WLAN-Dongles. Der Optoma entschädigt dafür mit der Möglichkeit, ihn über die Projektor-Steuerungssysteme Crestron, Extron, AMX, PJ-Link und Telnet remote über das Firmen-LAN zu verwalten.

Punktevergabe und Benotung (Teil 2) Hersteller / Produkt Optoma / WU470 Vivitek / Qumi Q8 Preis 1.250 Euro 920 Euro Testergebnis Ausstattung (max. 30 Punkte) 26 23 Bedienung (max. 30 Punkte) 23 18 Leistung (max. 40 Punkte) 32 28 Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) 81 69 Note Gut Befriedigend Preis-Leistungs-Verhältnis ausreichend befriedigend Bewertung Sehr heller Beamer mit großem Zoombereich; LAN-Projektorsteuerung Sehr klein und leicht, jedoch relativ laut; umständlich zu bedienen Ausstattung Projektionssystem / Lampentyp DLP / UHP DLP / LED Auflösung / Seitenverhältnis 1.920 x 1.200 Pixel / 16:10 1.920 x 1.080 Pixel / 16:9 Helligkeit Lampe / Lebensdauer 5.000 Lumen / bis zu 4.500 Stunden 1.000 Lumen / bis zu 30.000 Stunden Projektionsverhältnis 1,39 – 2,09:1 1,5:1 Optischer Zoom (max.) 1,5x 1x Video-Schnittstellen 2 x HDMI (davon 1 x MHL), VGA, VGA-

Ausgang 1 x HDMI mit MHL-Unterstützung Netzwerk RJ-45 802.11 b/g/n Teilen von Inhalten über MHL, USB, LAN, optionaler WLAN-Dongle MHL, USB, WLAN LAN-Projektorsteuerung Crestron, Extron, AMX, PJ-Link, Telnet ○ Weitere Schnittstellen Audioeingang, Audioausgang, RS232 1 x USB Typ A, Audioausgang Sicherheits-Features Anschlussmöglichkeit für Sicherheitsschloss, Kennwortschutz ○ Akku / internes Netzteil ○ / ● ○ / ○ Lautsprecher 1 x 10 W 1 x 2 W Abmessungen / Gewicht 34,5 x 21,6 x 10,9 cm / 3,0 kg 19,0 x 11,4 x 4,3 cm / 0,6 kg Lieferumfang Stromkabel, Fernbedienung mit Batterien, gedruckte Kurzanleitung Stromkabel, Netzteil, Fernbedienung

mit Batterien, HDMI-Kabel, Tragetasche,

gedruckte Kurzanleitung Garantie Projektor / Lampe 2 Jahre / 1 Jahr oder 1000 Betriebsstunden 3 Jahre / 3 Jahre Bedienung Verschlusskappe für Linse ○ ○ Automatischer Scan nach Signalquellen ● ● Automatische / manuelle Fokussierung ○ / ● ○ / ● Automatische Trapezkorrektur ○ ● (vertikal) Manuelle Trapezkorrektur horiziontal ● ● Manuelle Trapezkorrektur vertikal ● ● Manuelle Trapezkorrektur für jede Ecke ● ● Fernbedienung mit Laserpointer ● ○ Vorkonfigurierte Anzeigemodi ● ● Helligkeit / Kontrast anpassen ● / ● ● / ● Farbtemperatur / Bildschärfe anpassen ● / ● ● / ● Wandfarbe einstellen / Blaulichtfilter ● / ● ● / ○ Leistung Helligkeit Normalmodus mittel / max. 3.142 / 3.921 Lux 456 / 596 Lux Helligkeit Eco-Modus mittel / max. 2382 / 2914 Lux 421 / 542 Lux Stromverbrauch Normalmodus / Eco-Modus 335 / 272 Watt 45 / 40 Watt Lautstärke Normalmodus / Eco-Modus 45,2 / 39,9 dB(A) 42,6 / 38,3 dB(A) Betriebsbereit nach 36 Sekunden 26 Sekunden

Leichtbau mit LED und Laser

Muss der Beamer möglichst klein und handlich sein, landet man unweigerlich bei Geräten mit LED oder Laser als Lichtquelle. Anders als Projektoren mit herkömmlicher Lampe entwickeln sie zwar keine so hohe Helligkeit, passen durch ihre geringere Wärmeentwicklung aber in kompaktere Gehäuse und laufen deutlich stromsparender. Auf die Spitze trieb das der Vivitek Qumi Q8, der mit Abmessungen von 19 x 11,4 x 4,3 Zentimetern auf ein DIN-A5-Blatt passt und federleichte 620 Gramm wiegt. Wie bei den ebenfalls sehr kompakten Bea­mern LG HF80LS und Viewsonic M2 muss man aber noch das externe Netzteil mit dazurechnen. Beim Qumi Q8 bleibt das Gesamtgewicht dann trotzdem unter einem Kilogramm.

Fazit

Den Testsieg holte sich ein Allrounder: der schlanke Viewsonic M2 leistete in vielen Einsatzszenarien sehr gute Dienste und überzeugte durch einfache Installation und leise Betriebsgeräusche. Weitere Pluspunkte: der Autofokus, ein App-Store, ein praktischer USB-C-Port und viele Möglichkeiten, das Gerät kabelgebunden und drahtlos mit Inhalten zu füttern.

Der Preistipp geht an den 590 Euro günstigen Acer P1655, der sich wie der mehr als doppelt so teure Optoma WU470 bestens für taghelle Umgebungen eignet. Der Acer bot zudem die meisten physischen Videoschnittstellen.