CANCOM erreicht zweistellige Wachstumsraten

Umsatz, EBITDA, EBIT und Periodenergebnis wuchsen 2017 mit zweistelligen Prozentraten. [...]

Die CANCOM Gruppe hat im Geschäftsjahr 2017 alle selbstges tecktenZi ele k lar e rre ic ht . D ie wirtschaftliche Leistung wurde deutlich verbessert und mehrereZukäufe trugen zur strategischen Weiterentwicklung des Konzerns bei. DerKonzernumsatz stieg um 13,5 Prozent auf 1.161,2 Mio. Euro (Vj: 1.023,1 Mio. Euro). DerKonzern-Rohertrag wurde um 9,9 Prozent verbessert auf 321,7 Mio. Euro (Vj: 292,7 Mio.Euro). 84,5 Mio. Euro beim Konzern-EBITDA bedeuteten ein Plus von 15,9 Prozent (Vj:72,9 Mio. Euro) und die EBITDA-Marge kletterte von 7,1 Prozent im Vorjahr auf 7,3Prozent.Ebenso lag auch das Konzern-EBIT mit 60,5 Mio. Euro um deutliche 17,9 Prozent überdem Vorjahreswert (Vj: 51,3 Mio. Euro). Mit einem Periodenergebnis von 40,0 Mio. Euro,eine Verbesserung um 18,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr (Vj: 33,7 Mio. Euro),schloss CANCOM das sehr erfolgreiche Geschäftsjahr 2017 ab.Strategische Investitionen stärken Geschäftsmodell und Profitabilität.

Neben der reinen Verbesserung der wirtschaftlichen Leistung stärkt e das Management 2 017 auch das Geschäftsmodell durch mehrere Unternehmenskäufe. Daszukunftsweisende Cloud– und Managed-Services-Geschäft wurde strategisch durchneue Kompetenzen gestärkt. Zudem wurde die Marktdurchdringung im IT-InfrastrukturundService-Bereich in Norddeutschland verbessert. Hinzu kamen große Investitionen indie Logistik und Service-Infrastruktur der neuen Service Factory am Standort Jettingen-Scheppach. „Speziell die Ausweitung des Cloud– und Managed-Services-Geschäfts erhöht unserenAnteil wiederkehrender Umsätze bei gleichzeitiger Steigerung der EBITDA-Marge. Diesen bisher so erfolgreichen Weg wollen wir weiter zügig fortsetzen, wie man bereitsdurch unsere neue Akquisition im Jahr 2018 sehen kann“, sagte Klaus Weinmann, CEOder CANCOM SE. Als Voraussetzung für das weitere organische und anorganische Wachstum führteCANCOM ein Programm zur Optimierung des Working Capital im abgelaufenenGeschäftsjahr durch. Zum Bilanzstichtag 2017 verfügte die CANCOM Gruppe überZahlungsmittel und -äquivalente von 157,6 Mio. Euro (31.12.2016: 63,6 Mio. Euro).

Beide Konzern-Segmente tragen zum Wachstum bei. Die erfolgreiche Geschäftsentwicklun g im Jahr 2017 wurde von beiden Konzern-Segmenten getragen. Das Konzern-Segment IT Solutions trug mit einemUmsatzzuwachs von 12,9 Prozent auf 978,8 Mio. Euro zum Konzernwachstum bei (Vj:866,9 Mio. Euro). Das Segment-EBITDA konnte um 2,6 Prozent auf 50,5 Mio. Euroverbessert werden (Vj: 49,2 Mio. Euro) bei einer EBITDA-Marge von 5,2 Prozent (Vj: 5,7Prozent).Im Konzern Segment Cloud Solutions wuchs der Umsatz um 16,8 Prozent auf 182,3Mio. Euro (Vj: 156,1 Mio. Euro). Das Segment-EBITDA stieg um 37,6 Prozent auf 43,2Mio. Euro (Vj: 31,4 Mio. Euro) und die EBITDA-Marge lag bei 23,2 Prozent (Vj: 20,1Prozent).

Ausblick 2018

Aufgrund der guten Positionierung im IT-Markt insgesamt und in dessen Wachstumssegmenten geht der Vorstand unter der Voraussetzung einer konstanten ITNachfragefür das Geschäftsjahr 2018 von einer deutlichen Steigerung des Umsatzesund des Rohertrags im Vergleich zum Vorjahr aus. Der Vorstand erwartet zudem einebenfalls deutlich steigendes Konzern-EBITDA sowie Konzern-EBIT im Jahr 2018,wobei sich alle Ziele auf die organische Geschäftsentwicklung beziehen.Für das Geschäftssegment IT Solutions wird mit einer deutlichen Steigerung bei Umsatz,Rohertrag sowie EBITDA und EBIT gerechnet. Für das Geschäftssegment CloudSolutions erwartet der Vorstand ebenfalls einen deutlichen Anstieg von Umsatz,Rohertrag, EBITDA sowie EBIT, wobei dieser Anstieg aber über dem Niveau der Steigerung im Segment IT Solutions liegen soll.