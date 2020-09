Canon druckt längstes digitales Foto der Welt

Auf der Schattenbergschanze, auf der die besten Skispringer der Welt während der Vierschanzen-Tournee nach Rekorden jagen, hat Canon offiziell einen GUINNESS WORLD RECORDS-Rekord aufgestellt. [...]

Am 26. September sieht die geschichtsträchtige Schattenbergschanze in Oberstdorf einen Weltrekord der besonderen Art: Es gelang Canon, mit dem imagePROGRAF PRO-6100 Großformat-Fotodrucker den längsten durchgehenden digitalen Fotodruck der Welt zu produzieren. Dazu wurde der Drucker am höchsten Punkt der Schanze platziert und kontinuierlich über eine Rolle mit Spezialpapier des Herstellers Ilford versorgt, sodass der Druck langsam Richtung Tal hinabgleiten konnte. Gedruckt wurde dabei eine Collage aus Landschaftsbildern, Fotos von Bürgern und berühmten Persönlichkeiten aus Oberstdorf sowie Sport- und historischen Aufnahmen. Unter den wachsamen Augen der offiziellen Rekordrichter, Medienvertreter und der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags und Schirmherrin des Oberstdorfer Fotogipfels Claudia Roth hat Canon nach 16 Stunden mit einer Gesamtlänge von 109,04 Metern und einem Tintenverbrauch von nur 1,37 Litern offiziell den GUINNESS WORLD RECORDS-Rekord für das längste digital gedruckte Foto der Welt erhalten.

Nachdem Canon den Weltrekord aufgestellt hatte und das längste digital gedruckte Foto der Welt die Schattenbergschanze in Oberstdorf bedeckte, gratulierte Claudia Roth, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, allen Beteiligten.

Jedes Foto für einen guten Zweck

Das Engagement auf dem achten Oberstdorfer Fotogipfel setzte sich aus Expertenberatung am Stand, Touch & Try Möglichkeiten und einer professionellen Sensorreinigung für die eigene Canon Kamera zusammen und konnte von den Besuchern wahrgenommen werden. Überdies hinaus wurde der Rekorddruck in seine Einzelmotive zerteilt, welche online ersteigert werden konnten. Die daraus gewonnenen Einnahmen gehen ebenfalls an den gemeinnützigen Kinder- und Opferhilfsverein.

„Für Canon war der achte Oberstdorfer Fotogipfel ein voller Erfolg“, so Markus Koch, European Document Solutions Group Director bei Canon Deutschland. „Ganz besonders freuen wir uns darüber, im Einklang mit unserem Grundsatz mit Bildern und unseren Produkten etwas Gutes zu tun, den Verein „Schaut hin!“ e.V. mit einer Spendensumme von 5.000 Euro zu unterstützen. Ein großer Dank gilt deshalb allen, die die Spendenaktion unterstützt haben, den Verantwortlichen des achten Oberstdorfer Fotogipfels, der Firma Ilford für das wetterfeste Papier, sowie der Gemeinde Oberstdorf, die uns die beeindruckende Kulisse für unseren längsten Fotodruck der Welt zur Verfügung gestellt hat.“