Tipico setzt mit Talend Unified-Data-Strategie um

Der Sportwettenanbieter Tipico erhofft sich von optimaler Datennutzung und Implementierung fortschrittlicher Analytics-Anwendungen eine Verbesserungen bei Marketing und Servicequalität. [...]

Talend, Anbieter für Cloud-Datenintegration, hilft Tipico, einem europäischen Anbieter im Bereich Sportwetten, beim Zusammenführen aller Geschäftsdaten auf einer zentralen Plattform und unterstützt den Anbieter so bei der Transformation zu einem datengestützten Unternehmen.

Tipico betreibt eine moderne zentralisierte Cloud-Datenplattform auf Basis von Amazon Web Service (AWS), die mithilfe von Talend umgesetzt wurde. Dieses Daten-Repository nutzt Tipico als Single Point of Truth (zentrale Datenplattform), um seine geschäftlichen Daten zu analysieren und zu monetarisieren. Es ermöglicht darüber hinaus die Automatisierung interner Prozesse und die Gewinnung aussagekräftigere Erkenntnisse aus einer 360-Grad-Kundensicht.

In Deutschland und Österreich betreiben Tipico-Franchisepartner mehr als 1.100 Annahmestellen für Sportwetten, in denen rund 40 Terabyte Daten verarbeitet werden. Diese Daten wollte das Unternehmen nutzen, um seinen Marktanteil durch das Anbieten neuer Dienstleistungen für seine Bestandskunden und die Gewinnung von Neukunden auszubauen. Ein Teil dieser digitalen Transformation bestand in der Verschiebung aller Datenprozesse in die Cloud, denn nur so ließ sich die erforderliche Flexibilität und Skalierbarkeit umsetzen. Im Segment der Wettanbieter und Betreiber von Online-Casinos steht und fällt der geschäftliche Erfolg mit der Qualität der Daten. Aus diesem Grund leisten sich große Anbieter wie etwa Tipico mit seinen über 600 Mitarbeitern eigene Datenteams.

„Im Zuge einer umfassenden Analyse haben wir den Funktionsumfang der verschiedenen Tools nicht nur im Hinblick auf unsere aktuellen Bedürfnisse, sondern auch und gerade auf unsere künftigen Bestrebungen und Strategien bei der Datennutzung analysiert“, äußert sich Adrian Vella, Head of Data & BI bei Tipico. „Unser Anforderungskatalog war umfangreich: hohe Leistungsfähigkeit, Kompetenz bei Data Integration und Big Data, KI, native Connectors für Salesforce und Amazon sowie integrierte Datenqualitätsfunktionen. Talend war der einzige Anbieter, der alle Anforderungen bei gutem Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllen konnte.“ Weitere in der Wettbewerbsanalyse enthaltene Anbieter waren Informatica, Pentaho und Microsoft.

Wachstum und Innovation durch fortschrittliche Analytics und Prozessautomatisierung

Zuvor war bei Tipico keine konsolidierte Datenplattform vorhanden. Die Folge waren zahlreiche Datensilos und eine manuelle Datenerfassung. Dadurch wurde es erschwert, zum richtigen Zeitpunkt auf Grundlage der vorhandenen Datenbasis abgesicherte Entscheidungen zu treffen: Die manuelle Verarbeitung führte zu einer verminderten Datenqualität und beeinträchtigte die Belastbarkeit der Daten beträchtlich.

Talend unterstützte das Datenteam von Tipico bei der Implementierung einer modernen Datenplattform, auf der alle Daten zu einem Single Point of Truth zusammengeführt wurden. Hierdurch ist ein erhebliches Innovationspotenzial entstanden und es ergaben sich weitere Möglichkeiten zur Optimierung betrieblicher Abläufe. Tipico ist jetzt in der Lage, Daten aus einem Chat mit einem Kundenprofil zu verknüpfen, Customer Journeys nachzuvollziehen, das Verhalten von Kunden und Nutzern besser zu analysieren sowie Marketingaktivitäten im Blick zu behalten und ihre Wirksamkeit zu messen. Dadurch werden umfassende Erkenntnisse gewonnen, die ihrerseits wieder in neue Maßnahmen umgesetzt werden.

Dank Talend und der cloudbasierten zentralen Datenplattform sind die meisten der geschäftlichen Dienstleistungen von Tipico mittlerweile datengestützt – vom Marketing über den Kundenservice bis hin zu Retail und Finanzen. Inzwischen läuft die Datenplattform ausschließlich in der Cloud auf Basis von AWS. Die vollständig integrierte Cloud-Datenplattform umfasst Data Warehousing, Integrationen, Data Quality, Data Science und KI (Künstliche Intelligenz) sowie Tools für Berichterstellung und Visualisierung, zudem Technologien für das Echtzeit-Streaming wie Kibana und Kafka, eine elastische Suche und vieles mehr.

Talend hilft Tipico beim Zusammenführen von Dutzenden Datenquellen zu einer globalen 360-Grad-Sicht von Kunden und Verkaufsstellen. Damit können die geschäftlichen Nutzer KPIs und Datenmodelle besser definieren und erzielen so eine stärker informierte Segmentierung mit höherer Granularität. Die mit den Talend-Connectors realisierte Integration mit Salesforce und Marketing Cloud hat zu einer Optimierung der Marketingabläufe und einer Steigerung der Servicequalität geführt. Der zentrale Daten-Hub ist inzwischen eine unentbehrliche Ressource für die gesamte Organisation.

Was bringt die Zukunft?

Nach der Implementierung von Talend stößt Tipico nun in die Bereiche der Echtzeitverarbeitung von Daten mit automatisierten Abläufen vor und erweitert damit noch einmal die Grenzen der Nutzung eigener Daten. Zudem plant man bei Tipico die Anbindung der Plattform an Data Science, Machine Learning, künstliche Intelligenz, Reporting- und Self-Service-Anwendungen sowie das weitere Umsetzen der DSGVO-Konformität (Datenschutz-Grundverordnung).