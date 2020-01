CES 2020: Lenovo präsentiert faltbares Notebook

Auf der CES 2020 präsentiert Lenovo eine Reihe von Produkten, die laut eigenen Angaben "eine schnellere und faltbarere Zukunft für alle und überall" bringen sollen. [...]

Mit dem Yoga 5G präsentiert Lenovo ein ultra-portables 2-in-1-Notebook und ist laut den Informationen der erste PC, der mit der Qualcomm Snapdragon 8cx 5G Compute Platform ausgestattet ist. Er bietet eine 5G-Hochgeschwindigkeits-Netzwerkkonnektivität, die bis zu zehnmal schneller als 4G sein soll. Unterwegs sorgt ein 5G-Dienstanbieter dafür und zu Hause ein zuverlässiger WiFi-Zugang. Der Yoga 5G soll im Frühjahr 2020 ab 1.299 Euro (UVP) erhältlich sein.

Faltbare Formfaktoren

Mit dem ThinkPad X1 Fold stellt Lenovo einen faltbaren PC vor. Das ThinkPad wurde aus einer Kombination aus leichten Legierungen und Karbonfasern hergestellt und mit einer Lederabdeckung überzogen. Das X1 Fold ist ein voll funktionsfähiger Laptop–PC mit einem 13,3-Zoll-OLED-Faltdisplay bei einem Gewicht von weniger als 1 kg. Es passt sich den Bedürfnissen der Benutzer an, indem es sich von einem kompakten Gerät in ein vollständig flaches Display verwandeln kann. Das X1 Fold sei nur ein Teil einer faltbaren Zukunft, wie sie sich Lenovo vorstellt. Das ThinkPad X1 Fold wird ab Mitte 2020 verfügbar sein.

Eigene Produktivität neu definieren

Da die Grenzen zwischen Laptop– und Smartphone-Nutzung immer mehr verschwimmen und die nächste Generation an Mitarbeitern häufig geräteübergreifend arbeitet, stellt Lenovo das ThinkBook Plus vor – einen Laptop mit einem E-Ink-Display auf dem Cover. Auf diesem Display lassen sich Zeichnungen und Notizen mit dem Precision Pen erstellen, während gleichzeitig auch bei geschlossenem Deckel Hinweise angezeigt werden. Diese neue Art von Laptop bietet Features, die dem Nutzer dabei helfen sollen, seine Multitasking-Effizienz zu maximieren. Das ThinkBook Plus wird voraussichtlich ab Mai 2020 verfügbar sein. Der Preis startet laut den Infos bei 1.099 Euro zzgl. MWSt.

Tragbarkeit und Einfachheit

Das neue Lenovo IdeaPad Duet Chromebook verfügt über lange Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden. Das Chromebook hat ein minimalistisches Design und einen optionalen USI-Stift5 für Schreiben per Hand sowie Notieren und Zeichnen mit geringer Verzögerung. Es ist ein voll ausgestattetes, 2-in-1-Chromebook-Detachable, das Mobilität und Einfachheit kombiniert. Das IdeaPad Duet Chromebook wird ab dem dritten Quartal 2020 erhältlich sein.

Das Smart Home aufrüsten

Nach der Lenovo Smart Clock und dem Lenovo Smart Display bringt das Unetrnehmen nun Lenovo Smart Frame. Dieser verfügt über einen Bildschirm mit mattem Finish und einer Antireflexionsschicht, sodass Bilder bei jeder Helligkeitseinstellung und Tageszeit betrachtet werden können. Ein Sensor passt die Bildhelligkeit an das Umgebungslicht im Raum an und soll so für ein natürlicheres und ästhetischeres Betrachtungserlebnis sorgen. Mit einer Reihe von Handgesten kann die Foto-Show oder das Video abgespielt, fortgesetzt oder angehalten werden. Der Lenovo Smart Frame ist voraussichtlich ab dem dritten Quartal 2020 erhältlich.