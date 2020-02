Kaspersky gibt die Ernennung von Christian Milde zum General Manager DACH bekannt. [...]

Seit 1. Januar 2020 leitet er die Vertriebs- und Marketingaktivitäten des Unternehmens in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit dem Ziel, die angepeilten Wachstumsziele zu realisieren. Das Sales- und Marketing-Team berichtet direkt an ihn.

Christian Milde verfügt über zwanzig Jahre Erfahrung in den Bereichen IT und Cybersicherheit. In den vergangenen zweieinhalb Jahren war er als Vice President of Partner Sales Worldwide bei Avira für die Entwicklung der Geschäftsstrategie für den Mittelstand zuständig. Davor leitete er als Sales Director EMEA bei CYREN drei Jahre lang den Vertrieb für Unternehmenskunden und OEMs. Er war außerdem bei renommierten Unternehmen wie VIAG Interkom, NEC Deutschland sowie der Tellabs Deutschland GmbH tätig. In seiner neuen Position als General Manager DACH bei Kaspersky berichtet er an Evgeniva Naumova, Vice President of Global Sales Network bei Kaspersky.

„Wir sind begeistert, Christian Milde im DACH-Team von Kaspersky begrüßen zu können“, betont Evgeniva Naumova, Vice President of Global Sales Network bei Kaspersky. „Mit seiner großen Branchenerfahrung und langjährigen Fachexpertise, sowie seinen guten Führungsqualitäten wird er das anhaltende Wachstum unseres Unternehmens in dieser Region weiter forcieren und gemeinsam mit seinem Team erfolgreich in die Zukunft führen.“

„Ich freue mich sehr, Teil des Kaspersky-Teams zu werden und in der DACH-Region eine tragende Rolle bei der Gestaltung einer noch erfolgreicheren und vor allem sichereren Zukunft zu übernehmen“, kommentiert Christian Milde, neuer General Manager DACH bei Kaspersky. „Cyberangriffe, Sicherheitslücken und Datenpannen steigen weiter kontinuierlich an und damit rückt das Thema Cybersicherheit immer stärker in das Bewusstsein von Verbrauchern und Unternehmen aller Größen und Branchen. Gemeinsam mit unseren Partnern in der DACH-Region werden wir weiter daran arbeiten, unser zukunftweisendes Produktportfolio für einen umfassenden Schutz von Privat- als auch Geschäftsanwendern einzusetzen.“