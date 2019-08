Circle B und Rittal wählen neuen Standort für OCP Experience Center

Circle B und Rittal haben die Verlegung des ersten European Open Compute Project (OCP) Experience Center in das maincubes AMS01 Rechenzentrum in Amsterdam beschlossen. [...]

Das OCP Experience Center befand sich zuvor in Switch Datacenters AMS1 in Amsterdam. Laut Andre Hiddink, Produktmanager IT-Infrastruktur RiMatrix bei Rittal B.V. in den Niederlanden war „der kürzlich erfolgte Verkauf des Standorts AMS1 durch Switch Datacenters der Hauptgrund für die Verlegung des Experience Centers an einen neuen Standort.“ „Das erste European OCP Experience Center war ein großer Erfolg. Wir haben im unserer Einrichtung bereits viele interessierte Manager und Fachleute begrüßt,“ so Menno Kortekaas, Chief Technology Officer von Circle B. „Wir möchten dem Team von Switch Datacenters für ihren wichtigen Beitrag zur Einführung von OCP in Europa danken und freuen uns, dass sie uns und die OCP-Community auch in Zukunft unterstützen werden – wenn auch in einer anderen Funktion“, ergänzen Hiddink und Kortekaas.



Die voll funktionsfähige OCP-Umgebung befindet sich nun im Rechenzentrum AMS01 von maincubes. Dieses befindet sich in unmittelbarer Nähe des Amsterdamer Schiphol International Airport. „Wir sehen großes Potenzial für OCP-getriebene Projekte, sowohl für die Niederlande als auch weltweit“, meint Joris te Lintelo, Vice President von maincubes. „Unser Standort in Amsterdam ist für niederländische Besucher sowie Datacenter-Besitzer und Datacenter-Manager aus dem Ausland ideal gelegen. Sie alle sind herzlich eingeladen, uns zu besuchen.“



Das OCP Experience Center steht als Demo-Center zur Verfügung, kann aber auch als Testumgebung für neue OCP Accepted™ und OCP Inspired™ Datacenter und Telekommunikationslösungen genutzt werden.



Circle B war einer der ersten europäischen Channel-Partner, der den Status eines OCP Solution Providers® erhielt. Solution Provider sind eine besondere Gruppe von Unternehmen innerhalb des OCP-Ökosystems: Sie entwickeln, testen, liefern und unterstützen vorgefertigte Systeme und Umgebungen auf Grundlage der OCP-Plattform. Rittal beispielsweise ist ein weltweit führender Systemanbieter für IT-Infrastrukturlösungen für Rechenzentren. Zum Leistungsspektrum gehören die Entwicklung, Fertigung und der Verkauf von IT-Racks und Kühllösungen auf der Grundlage des OCP-Standards. Der deutsche Rechenzentrumsbetreiber maincubes gehört zum deutschen Investor und Bauträger Art-Invest, der Teil der deutschen Zech-Gruppe ist.



Die drei Unternehmen haben festgestellt, dass IT-Manager in großen Unternehmen und Regierungen europaweit damit begonnen haben, den OCP-Standard im großen Maßstab umzusetzen. Dieser Standard bildet die Arbeitsgrundlage für viele Hyperscaler: Durch die Umsetzung des OCP-Standards in ihren Datacentern können große und mittelständische Unternehmen sowie Regierungen die gleichen Vorteile profitieren wie Hyperscaler: Kostenersparnisse, geringerer Energieverbrauch und höhere Flexibilität.



Das European OCP Experience Center soll IT- und Rechenzentrums-Managern die Möglichkeit geben, die Vorteile des OCP-Standards für ihre Einrichtungen im vollen Umfang zu erkennen. Zudem können sie im Experience Center spezifische OCP-basierte Lösungen testen, die für ihre IT-Umgebungen relevant sind.



„Das European OCP Experience Center hat eine wichtige Rolle bei der Einführung von Datacenter-Konzepten nach OCP-Standard in Europa gespielt“, so Steve Helvie, Vice President of Channel für die Open Compute Project Foundation. „Nachdem Switch Datacenters den Standort AMS1 verkauft hat, freue ich mich, dass Rittal und Circle B sich zur Zusammenarbeit mit einem wichtigen unabhängigen und europäischen Rechenzentrumsbetreiber wie maincubes entschlossen haben. Und dass die drei Unternehmen das Wachstum von OCP in Europa weiter vorantreiben.“



Das European OCP Experience Center befindet sich in unmittelbarer Nähe des Amsterdamer Schiphol International Airport. Es kann auch im Rahmen des jährlichen OCP-Regionalgipfels, der am 26. und 27. September 2019 in Amsterdam im RAI Exhibition and Convention Centre stattfindet, besucht werden. Weitere Informationen zum OCP-Summit finden Sie unter: