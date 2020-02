Cisco: 2023 bereits 4 Milliarden vernetzte Geräte weltweit

Im Jahr 2023 werden in Westeuropa bereits 15,8 Prozent aller mobilen Verbindungen auf 5G basieren, der Großteil (43 Prozent) wird über 4G abgedeckt. Insgesamt wird es 2023 4 Milliarden vernetzte Geräte geben, fast eine Verdopplung der 2,4 Milliarden Geräte aus dem Jahr 2018. [...]

2023 wird es laut dem Annual Internet Report in Westeuropa bereits nahezu 200 Millionen Verbindungen geben, die mit 5G angesteuert werden. Die durchschnittliche 5G-Geschwindigkeit wird bei 686,9 Mb/s liegen – und ist damit fast 13 mal höher als die von 4G. Trotz der grossen Bedeutung der mobilen Technologien wird der Großteil der Verbindungen (69 Prozent) weiterhin über WLAN oder feste Breitbandnetze abgedeckt werden. Auch hier wird zurzeit ein neuer Standard ausgerollt, der für die Vernetzung des Innenraums eine ähnlich grundlegende Rolle wie 5G für den Mobilfunk spielen wird: Wi-Fi 6 (802.11ax). Die Vorteile dieser neuen Generation sind höhere Geschwindigkeit, reduzierte Latenzzeiten und vor allem eine breitere Geräteabdeckung. Dies lohnt sich besonders, wo viele Geräte gleichzeitig mit dem WLAN verbunden sind – etwa in vernetzten Produktionshallen oder an öffentlichen Plätzen.

Dies zeigt der aktuelle Cisco Annual Internet Report. Die weltweite Studie untersucht Entwicklungen zur Internet-Einführung, der Verbreitung von Geräten und Verbindungen sowie der Netzwerkleistung zwischen 2018 und 2023. „Die Ergebnisse zeigen: Konnektivität ist ein dominierender Faktor unserer Zeit, die Vernetzung der Geräte schreitet immer intensiver voran. Dieser Prozess geht mit dem Ausbau von 5G stark Hand in Hand“, sagt Hans Greiner, General Manager von Cisco Österreich. „Mit WiFi 6 kommt aber auch eine weitere Technologie für die Industrie 4.0.“

IoT und Smart Home als Treiber

Grund dafür ist vor allem der Aufstieg des Internet of Things: 2023 werden Machine-to-Machine-Module bzw. IoT-Geräte in Westeuropa 61 Prozent aller vernetzten Geräte ausmachen. 2018 betrug dieser Anteil noch 44 Prozent. Obwohl die absolute Anzahl der Smartphones steigen wird (von ca. 420 Millionen auf fast 477 Millionen), wird ihr Anteil an der Gesamtzahl der vernetzten Geräte jedoch im betrachteten Zeitraum von 18 auf 12 Prozent sinken. Auch der Anteil von PCs und Tablets sinkt zusammengenommen von 15 Prozent auf 8 Prozent.

„Die Dynamik, mit der IoT- bzw. M2M-Lösungen in den nächsten Jahren immer stärker ansteigen, belegt einen Trend, der sich schon lange abgezeichnet hat. Mit WiFi 6 steht eine superschnelle WLAN-Generation in den Startlöchern, die im Zusammenspiel mit 5G funktioniert und IoT weiter vorantreiben wird. In Österreich gibt es viele Vorzeigeunternehmen im Bereich der IoT-Technologie, vor allem im Bereich Energie und Verkehr. Diese werden einen beträchtlichen Boost bekommen“, erklärt Hans Greiner.

Anstieg der Internetnutzer

Von 2018 bis 2023 wächst der Anteil aller Internetnutzer in Westeuropa von 82 Prozent auf 87 Prozent. Ihnen steht auch immer mehr Bandbreite zur Verfügung: Die durchschnittliche Breitbandgeschwindigkeit nimmt um das 2,7-fach zu, von 45.6 Mbps 2018 auf 123.0 Mbps im Jahr 2023. Dabei werden Applikationen noch intensiver genutzt: In Westeuropa wird 2023 die Zahl der heruntergeladenen mobilen Anwendungen 20,7 Milliarden erreichen, gegenüber 16,9 Milliarden im Jahr 2018 (inkl. soziale Netzwerke, Messaging, Medien, Produktivität und E-Commerce, Spiele und Geschäftsanwendungen).

Weltweit wird 5G im Jahr 2023 mehr als 10 Prozent der Mobilfunk-Verbindungen unterstützen. 5G wird dynamische mobile Infrastrukturen für KI– und IoT-Anwendungen ermöglichen, zum Beispiel in den Bereichen autonome Fahrzeuge, intelligente Städte, vernetztes Gesundheitswesen oder immersive Videos. Weitere Ergebnisse der Studie: