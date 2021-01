Citrix übernimmt Wrike für 2.25 Mrd. USD

Der Software Anbieter Citrix hat den Kauf von Wrike für 2,25 Milliarden US-Dollar bekanntgegeben. Wrike ist ein schnell wachsendes Unternehmen im Bereich SaaS-Collaborative-Work-Management. [...]

Der angekündigte Zusammenschluss soll in Zukunft die Digital-Work-Plattform von Citrix mit der Work-Management-Lösung von Wrike verbinden. Diese optimiert die Kollaboration und Arbeitsabläufe und stellt den Mitarbeitern zusätzliche Tools zur Verfügung, damit sie effizient und sicher arbeiten können – ungeachtet dessen, wo sie sich befinden. Citrix will damit den Übergang zu einem Cloud-basierten Geschäftsmodell verstärken, und Funktionen einer vollständig SaaS-basierten Plattform für den Arbeitsplatz ergänzen, welche die Anforderungen verschiedener Unternehmensbereiche erfüllen kann.

„Wir glauben, dass in Zukunft jene Unternehmen erfolgreich sein werden, die flexible und hybride Arbeitsmodelle ermöglichen und eine konsistente, sichere und effiziente Arbeitserfahrung bieten können. Diese Umgebung muss für weniger Komplexität und Hintergrundrauschen während der Arbeit sorgen, so dass sich die Mitarbeiter konzentrieren und ihr Bestes geben können – egal wo sie sich befinden“, so David Henshall, Präsident und CEO von Citrix.

Damit will man neue Geschäftsbereiche wie Marketing, Professional Services und HR erschließen. Der kombinierte Kundenstamm von Citrix und Wrike umfasst über 400.000 Kunden in 140 Ländern. Darüber hinaus erhält Wrike mit dem Abschluss der Transaktion Zugang zu Citrix‘ umfassendem Partner-Ökosystem.

Citrix und Wrike Funktionalitäten im Überblick (c) Wrike

Mit der Aufnahme der Angebote von Wrike erweitert Citrix seine Plattform um neue, auf Kollaboration ausgelegte Arbeitsmanagement-Funktionen. Diese ermöglichen es Unternehmen, ihre Arbeit noch einfacher zu erledigen sowie die Effektivität und Produktivität ihrer Mitarbeiter zu steigern. All das wird erreicht durch die Automatisierung und Vereinfachung der Zusammenarbeit im Team sowie der Vereinheitlichung sämtlicher Workflows über alle Mitarbeiter und Arbeitsstile hinweg.

Wrike, ein Portfoliounternehmen von Vista Equity Partners, hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien und beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet etwa 18.000 Kunden weltweit Lösungen an, die es Teams und weit verteilten Belegschaften ermöglichen, Arbeit in großem Umfang zu planen, zu verwalten und effizient zu erledigen. Es wird erwartet, dass Wrike im Jahr 2021 ein eigenständiges, dreißigprozentiges Wachstum auf zwischen 180 bis 190 Millionen US-Dollar an ungeprüften Annual Recurring Revenue (ARR) im Bereich SaaS haben wird, mit der Möglichkeit, das Wachstum im Laufe der Zeit unter der Eigentümerschaft von Citrix voranzutreiben.

Citrix erwartet, die Transaktion mit einer Kombination aus neuen Schulden und bestehenden Barmitteln und Investitionen zu finanzieren. Das Unternehmen hält an seinen Investment-Grade-Kreditratings fest und plant, innerhalb von 24 Monaten zu seinem ursprünglichen Verschuldungsniveau zurückzukehren. Citrix hat von der JPMorgan Chase Bank, N.A. eine Zusage für einen vorrangigen, unbesicherten 364-tägigen Überbrückungskredit in Höhe von 1,45 Milliarden US-Dollar erhalten.

Die Transaktion, die von den Verwaltungsräten von Citrix und Wrike einstimmig genehmigt wurde, wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2021 abgeschlossen – vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen. Bis zum Abschluss werden die Unternehmen weiterhin unabhängig voneinander operieren. Nach Abschluss der Transaktion wird Andrew Filev weiterhin das Wrike-Team leiten und an Arlen Shenkman, EVP und Chief Financial Officer von Citrix, berichten.