Claudia Mahdi ist neue Finance Managerin bei Interxion Österreich

Claudia Mahdi wird neue Finance Managerin von Interxion in Österreich. [...]

Beim führenden Anbieter von Cloud– und Carrier-neutralen Rechenzentrumsdienstleistungen verantwortet sie sämtliche finanziellen Belange für den Standort Wien sowie die Region Österreich und ist ab sofort Teil des lokalen Management-Teams.

„Unser Wiener Rechenzentrums-Campus wird kontinuierlich ausgebaut, daher brauchen wir in unserem Team Personen, die hohe Expertise in ihrem Bereich mitbringen. Genau deshalb ist es uns eine Freude, mit Claudia Mahdi eine so kompetente und erfahrene Finance Managerin ins Boot holen zu können. Wir wünschen ihr viel Erfolg für ihre neue Aufgabe und sind uns sicher, dass sie einen wichtigen Beitrag für Interxion Österreich leisten wird“, so Martin Madlo, Managing Director bei Interxion Österreich.

Mahdi startete ihre Karriere während des Studiums an der WU Wien bei einer namhaften Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei. Ihre weitere berufliche Laufbahn führte sie in das Controlling-Führungsteam der Austrian Airlines AG, danach übernahm sie die Leitung Rechnungswesen & Controlling der Österreichischen Caritas Zentrale, zuletzt war sie in einer erfolgreichen Immobiliengruppe tätig. Die 47-Jährige blickt auf jahrelange Erfahrung in Führungspositionen und im erfolgreichen Management von Teams im Finanzbereich zurück. Außerdem ist Mahdi Lektorin im Bereich Rechnungswesen und Controlling an der FH Wien der WKW und Vortragende an der WIFI Wien Finanzakademie.

„Ich freue mich sehr auf die spannende Aufgabe, die Weiterentwicklung von Interxion aktiv mitzugestalten, gemeinsam Ziele zu definieren und diese zu erreichen sowie mein Knowhow mit vollem Einsatz in verantwortungsvoller Position einzubringen“, so die designierte Finance Managerin von Interxion Österreich.