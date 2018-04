CloudGen Firewall: Die Cloud definiert Rolle der Firewall neu

Barracuda Networks, Anbieter von cloudbasierten Security- und Datensicherungslösungen, trägt den modernen Aufgaben einer Firewall Rechnung und drückt dies künftig auch im Produktnamen aus. Demnach ist der Terminus „NextGen Firewall“ nicht mehr zeitgemäß, sodass das Unternehmen seine Appliances nun in CloudGen Firewall beziehungsweise CloudGen WAF umbenennt. [...]

Die neue Barracuda Studie „Firewalls and the Cloud“ zeigt, dass traditionelle Firewalls die Anforderungen der Cloud nicht zufriedenstellend erfüllen. 83 Prozent der befragten Sicherheitsverantwortlichen äußerten Bedenken, traditionelle Firewalls in der Cloud zu verwenden. Dabei empfindet weit mehr als ein Drittel (39 Prozent) die Lizensierung und Kosten als unangebracht. Ein Drittel (34 Prozent) bemängelte, dass die fehlende Integrationsfähigkeit traditioneller Lösungen die Cloud–Automation verhindere.

Bewusstsein für Cloud-spezifische Sicherheit

Die befragten IT-Verantwortlichen äußerten ein starkes Bewusstsein für die Vorteile Cloud-spezifischer Sicherheitslösungen. Fast Dreiviertel (74 Prozent) sehen den größten Vorteil einer Cloud-spezifischen Firewall in der Integrationsmöglichkeit von Cloud–Management, Monitoring und Automation. Als zweitgrößten Vorteil nennen 59 Prozent die einfache Implementierung und Konfiguration durch Cloud-Entwickler.

Security Automation ist überdies wichtig für DevOps-Teams: 93 Prozent der Unternehmen, die DevOps, DevSecOps oder CI/CD anwenden, gaben an, Probleme bei der Integration von Sicherheitslösungen zu haben.

Barracuda CloudGen Firewall und Barracuda CloudGen WAF

Barracuda Cloud Generation Firewalls wurden speziell für den Netzwerk– und Anwendungsschutz in Cloud– und Hybrid–Cloud-Umgebungen entwickelt. Wesentliche Vorteile sind:

Eine auf die Public Cloud abgestimmte Architektur:

Unterstützung Cloud-spezifischer Anwendungen:

Verbrauchsorientierte Abrechnung: Das Lizenzierungsmodell der CloudGen Firewalls ermöglicht es Unternehmen, ihre Cloud-Sicherheit an ihr aktuelles Public-Cloud-Verbrauchsmodell anzupassen.

„Wir stellen fest, dass gerade größere Unternehmen Bedenken und entsprechend Fragen haben, wenn es um die Sicherheit in der Cloud geht“, weiß Klaus Gheri, Vice President & General Manager Network Security bei Barracuda. „Unternehmen, die den Umgang mit traditioneller Rechenzentrumsarchitektur gewöhnt sind, müssen bei einem Wechsel in die Cloud umdenken, was die Sicherheit betrifft. Nutzt ein Unternehmen besondere Sicherheitstools für die Public Cloud, kann dies die Sicherheit gegenüber dem reinen On-Premises-Betrieb deutlich erhöhen.“