CodingDay4Kids – spielend leicht Programmieren lernen

Erstmals fand der „CodingDay4Kids“ auf Initiative von fit4internet, dem Verein zur Steigerung digitaler Kompetenzen in Österreich, gemeinsam mit Partnerunternehmen in Wien und Graz statt. [...]

Ein breites Feld digitaler Kompetenzen aufzuweisen, ist heutzutage Grundvoraussetzung, um mit den Veränderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt, Schritt zu halten. Der Verein fit4internet hat es sich zum Ziel gesetzt, digitale Kompetenzen in Österreich zu steigern und die Teilhabe der gesamten Gesellschaft sowie jeglicher Altersgruppen an der Digitalisierung zu ermöglichen. „Das Pilotprojekt ‚CodingDay4Kids‘ richtet sich gezielt an Kinder und Jugendliche und wurde jetzt erstmals gemeinsam mit den Partnerunternehmen A1, Atos, DXC Technology, NXP Semiconductors, ProSiebenSat.1 PULS 4 und Wüstenrot in Wien und Graz umgesetzt. Der Aktionstag steht ganz im Zeichen der 21st Century Skills und soll künftig einmal im Jahr stattfinden – bereits jetzt haben sich für nächstes Jahr rund doppelt so viele Unternehmen angemeldet. Damit wollen wir gezielt den kreativen Umgang mit digitalen Technologien fördern und dabei unterstützen, frühzeitig wesentliche digitale Kompetenzen für die Zukunft aufzubauen“, sagt Ulrike Domany-Funtan, Generalsekretärin des Vereins fit4internet.

Spielerisch Programmieren lernen

Im Rahmen des „CodingDay4Kids“ wurden bei den teilnehmenden Unternehmen verschiedene Workshops angeboten, die den Kindern und Jugendlichen einen kreativen Einstieg in die Welt des Codens und Programmierens ermöglichten. Gemeinsam mit professionellen Trainerinnen und Trainern von DaVinciLab konnten sie bei Atos, NXP Semiconductors und ProSiebenSat.1 PULS 4 den Game Design & Development Youth Hackathon absolvieren, in dem eigene Mini-Spiele mit Scratch designt und programmiert wurden. Bei Wüstenrot wurden ebenfalls zwei Computerspiele mit Scratch unter Anleitung professioneller Trainerinnen und Trainer von acodemy erstellt. Bei DXC Technology konnten die Kinder und Jugendlichen einen LEGO-Roboter programmieren. Auch bei A1 drehte sich in den A1 Coding Labs am Vormittag alles um kreatives Coding mit Scratch und Python. Diese haben Spiele-Charakter und wurden speziell für eine junge Zielgruppe entwickelt. Durch Ausprobieren und Experimentieren können interaktive Geschichten, Spiele und Animationen erstellt sowie ganz nebenbei erste Schritte in die Programmierwelt gesetzt werden.

Einblick in die digitale Berufswelt

Der „CodingDay4Kids“ wurde initiiert, um gezielt eigene kreative Ideen von Kindern und Jugendlichen zu fördern sowie erste Konzepte der IT und ein Grundverständnis für die Funktionsweise digitaler Medien kennenzulernen. Nach den Workshops hatten die Kinder und Jugendlichen zudem Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen der teilnehmenden Unternehmen zu werfen und wertvolle Informationen zur Berufsorientierung zu sammeln – ein Angebot des Vereins fit4internet für Berufsorientierung außerhalb des Schulumfelds. Alle Kinder und Jugendlichen, die an den Workshops teilnahmen, erhielten eine Urkunde oder eine Bestätigung, die den digitalen Kompetenzerwerb und die entsprechend erreichten Kompetenzstufen anhand des digitalen Kompetenzmodells für Österreich (DigComp 2.2 AT) ausweist. Die drei besten programmierten Projekte aus allen Kursen werden von einer Fach-Jury bewertet und am Ende des Jahres von fit4internet prämiert.