Commvault stellt neues Partnerprogramm vor

Commvault setzt die Strategie der Vereinfachung fort: Partner sollen ab sofort von mehr Incentives, zusätzlichen Umsatzmöglichkeiten und beschleunigter Profitabilität profitieren. [...]

Commvault, Anbieter von Backup, Recovery und Archivierung in hybriden IT-Umgebungen, bringt sein „Partner Advantage“-Programm ins Spitzenfeld: Einfachheit, Profitabilität und Schnelligkeit stehen im Fokus und ernten insbesondere bei deutschsprachigen Partnern große Anerkennung. Die neuen Elemente, die im Rahmen des Partnerprogramms zur Verfügung stehen, sollen Geschäftsabschlüsse beschleunigen und starke Anreize für Partner setzen, weitere Umsatzquellen zu erschließen sowie mehr Aufträge und Neukunden zu gewinnen.

Finanzielle Vorteile

Partner erhalten mehr und höhere Rabatte und profitieren von einem flexibleren Jahresend-Bonusprogramm, zusätzlichen „Business Development Funds“ sowie verbesserten Vorteilen rund um Deal-Registrierungen. Die Deal-Reg-Vorteile beziehen sich nicht nur auf reguläre Reseller, sondern auch auf Commvaults globale Allianzen und GSI-Partner.

Während des vollständigen Vertriebszyklus können Partner auf Echtzeit-Unterstützung durch den „Partner Success Desk“ zurückgreifen.

Das verbesserte Partner-Portal bietet außerdem die aktuellsten Commvault-Neuigkeiten, technische und vertriebsrelevante Trainings sowie Self-Service-Zugriff auf digitale Marketing-Kampagnen. Eine Reihe an Vertriebsszenarien unterstützt Partner dabei, strategisch ausgerichtete Dialoge mit Kunden zu führen.

Ein typischer Commvault-Partner mit MarketBuilder-Status kann mit dem neuen Partnerprogramm im Jahresvergleich eine durchschnittlich zweieinhalbmal höhere Ausschüttung erhalten. Ein typischer Distributor, der dazu beiträgt, das Neukundengeschäft zu sichern und im Laufe des Partnerjahres Folgegeschäfte oder Mehrfachtransaktionen zu realisieren, kann sich durchschnittlich 1,65 Mal mehr gegenüber dem Vorjahr auszahlen lassen.

Die umfangreiche Überarbeitung des „Partner Advantage“-Programms wurde dadurch ermöglicht, dass sich das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten operativ und organisatorisch neu aufgestellt hat. Commvault ist so in der Lage, effizienter zu arbeiten, mehr Partner in einem schnelleren Tempo zu gewinnen und für diese wiederkehrende Einnahmen zu generieren.

„Unsere Vertriebswege sind vollständig auf unsere Partner ausgerichtet. Ich freue mich, für unsere Partner-Community ein klares Zeichen zu setzen, wie Commvault ihnen hilft, in EMEA Geschäfte zu machen – leichter und profitabler als je zuvor“, kommentiert Bruce Park, VP EMEA Route Sales bei Commvault. „Wir haben es uns schon seit Langem zur Aufgabe gemacht, unsere Partner an erste Stelle zu setzen. Dies manifestiert sich in diesem neuen Partnerprogramm, dem einfachsten, transparentesten und finanziell lohnendsten in Commvaults Geschichte“, ergänzt Bruce Park stolz. „Wir evaluieren und verbessern das Programm kontinuierlich auf Grundlage des Feedbacks unserer Partner und deren Kunden. Wenn Sie denken, dass Sie Commvaults Partnerangebot kennen, schlage ich vor, dass Sie ein zweites Mal hinsehen: Ob Sie VAD, VAR oder Service-Provider sind, ich verspreche Ihnen, es lohnt sich!“

Sämtliche zuvor genannten Programmelemente stehen ab sofort zur Verfügung. Die aktuellen Neuerungen konzentrieren sich auf Distributoren (VAD) und Lösungsanbieter (VAR). Partner in den Bereich Global System Integrator & Allianzen sowie Service-Provider werden im Laufe des Jahres ebenfalls über Weiterentwicklungen von Commvault informiert.

Lob von Partnern

„Wir verkaufen Commvault seit fast zehn Jahren, und das neue „Partner Advantage“-Programm ist das beste, das wir je hatten“, sagt Oliver Kolb, Business Development Manager Commvault bei der ADN Distribution GmbH in Bochum. „Die finanziellen Anreize und die neuen Rabattstrukturen für die Neukundengewinnung bilden eine perfekte Basis, um unser strategisches Engagement mit unseren Resellern fortzusetzen und auszubauen, rund um alle Unternehmensanforderungen im Datenmanagement inklusive Multi-Cloud.“

„Wir begrüßen all diese Änderungen sehr. Das neue Partnerprogramm wird unseren Commvault-Resellern helfen, noch schneller in den Bereich der Profitabilität zu kommen“, sagt Bijan Taleghani, Director Product Marketing and Business Development bei der TIM AG in Wiesbaden. „Wir pflegen eine langjährige Beziehung mit Commvault, und diese Lösungen für das Partner-Enablement in Kombination mit der marktführenden Technologie für Multi-Cloud-Recovery und Datenmanagement lässt unsere Kunden doppelt profitieren.“