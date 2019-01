Computer schreibt Songs wie ein Popstar

Wissenschaftler haben ein KI-System entwickelt, das selbständig Songtexte schreibt und diese auf Wunsch auch nach dem Vorbild bekannter Musiker gestaltet. [...]

Bei dem von Computerwissenschaftlern der University of Waterloo entwickelten System kommt ein neuronales Netzwerk zum Einsatz, das nach einem ausgiebigen Training die charakteristischen lyrischen Stile von Künstlern erkennt und reproduziert. Bei einer Reihe von Vorabtests soll das System „erstaunlich gut abgeschnitten“ haben, sagen die Erfinder.

Soll Musiker nicht ersetzen

„Die Idee zu diesem Projekt geht auf mein persönliches Interesse zurück. Musik ist eine meiner Leidenschaften und ich wollte sehen, ob es möglich ist, eine Maschine Textzeilen schreiben zu lassen, die sich wie die Songs meiner Lieblingskünstler anhören“, zitiert „TechXplore“ Olga Vechtomova vom Department of Engineering der University of Waterloo. Im Rahmen ihrer Forschungsarbeit zu neuronalen Netzwerken habe sie dann schnell erkannt, dass so etwas tatsächlich realisierbar sein könnte. „Schon bei ersten Tests kamen durchaus passable Texte heraus“, sagt sie.

Der logische nächste Schritt sei es dann gewesen, zu prüfen, ob ein Computersystem auch ganz gezielt spezifische lyrische Stile erzeugen kann, die charakteristisch für einen bestimmten Künstler sind. „Darunter fällt etwa die Wahl der Worte, Themen oder die Satzstruktur“, erklärt Vechtomova. Ziel des Ganzen soll es nicht sein, Musiker zu ersetzen, sondern die Technik soll diese lediglich bei ihrer kreativen Suche nach neuen Ideen unterstützen. „Dieses System könnte in Zukunft als Quelle der Inspiration während des Songwritingprozesses äußerst nützlich sein“, ist die Forscherin überzeugt.

Training mit bestehenden Songs

Die Computertechnologie, die Vechtomova und ihr Team entwickelt haben, basiert auf einer speziellen Version eines neuronalen Netzwerks, das als „Variational Autoencoder“ bezeichnet wird. Dieses kann im Zuge eines längeren Trainings mit bestehendem Songmaterial beliebiger Künstler gefüttert werden, um ihm quasi beizubringen, wie der betreffende Musiker in Bezug auf seine Songtexte tickt. Sind die entsprechenden Charakteristika erst einmal gefunden, lassen sich dann damit automatisch vollkommen neue Lyrics kreieren, die denselben Stil aufweisen.

„Die Ergebnisse zeigen, dass sich auf diese Weise wirklich brauchbare neue Texte generieren lassen, die dem Stil eines bestimmten Künstlers entsprechen. Obwohl die so geschriebenen Zeilen oft dieselben Wörter beinhalten, die dieser Künstler verwendet hat, werden sie doch auf eine interessante neue Art verwendet und drücken neue Gedanken aus, die sich nicht in den ursprünglichen Texten wiederfinden“, so Vechtomova.