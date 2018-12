COMPUTERWELT Ausblick 2019: Johannes Kreiner von Sage DPW

Die COMPUTERWELT hat gemeinsam mit 30 IT-Experten in die Zukunft geblickt. Lesen Sie hier, was Johannes Kreiner, Geschäftsführer von Sage DPW, vom IT-Jahr 2019 erwartet. [...]

Welche IT-Themen werden für Anwender 2019 eine wichtige Rolle spielen und warum?

Mit der Frage nach der mobilen Verfügbarkeit von HR-Prozessen wird sich sicherlich im Jahr 2019 ein IT-Trend fortsetzen, der auch schon 2018 deutlich zu spüren war. Für User ist es in der digitalisierten Welt entscheidend, auf alle wichtigen Funktionen einer Software zu jeder Zeit und von jedem Ort aus zugreifen zu können. Für Mitarbeiter und Vorgesetzte ist es entscheidend, alltägliche Verwaltungsaufgaben wie Reisekosten, Zeitbuchungen und Urlaubsanträge so flexibel wie möglich mit dem Smartphone zu erledigen. HR-Apps wie Sage DPW Mobil bieten der Belegschaft eine völlig neue Mitarbeiter-Experience. Mit der Automatisierung von Standardprozessen bleibt für die Verantwortlichen im HR-Department zudem mehr Zeit für wichtige Aufgaben, statt sich mit Routinetätigkeiten aufzuhalten.

Gibt es IT-Themen, die Ihrer Meinung nach gehyped werden, diesen Hype aber gar nicht verdient haben?

Das Thema KI findet aktuell wenig bis keine Akzeptanz in der HR-Welt. Umfragen unter unseren Kunden, aber auch darüber hinaus, haben gezeigt, dass es hier noch klare Vorbehalte gibt, die HR-Daten über solche Netzwerke zu verbreiten bzw. davon verwalten zu lassen. Es ist aber auch davon auszugehen, dass diese Vorbehalte mit fortschreitender Weiterentwicklung der Technologie – vor allem auch in Bezug auf deren Sicherheit und den Schutz der verarbeiteten Daten – abnehmen werden.

Wie helfen Sie Ihren Kunden, ihren Datenschatz zu heben, sprich das Optimum aus ihren Daten herauszuholen?

Das entscheidende ist, dem Kunden integrierte Lösungen anzubieten, die unterschiedliche Anwendungen in einer Software effizient vereinen. Auf diese Weise können sich bei der Nutzung vorhandener Daten wertvolle Synergien ergeben. Wenn beispielsweise im HR-Bereich zentrale Aufgaben wie Personalverrechnung, Personalkostenplanung, Personaleinsatzplanung, Peronalcontrolling und Personalentwicklung von den entsprechenden Modulen innerhalb einer einzigen Software erledigt werden können, statt von unterschiedlichen Systemen, ist dies ein entscheidender Beitrag für effiziente Personalarbeit. Unsere HR-Lösung Sage DPW beispielsweise beruht auf einer gemeinsamen Datenbasis für alle Module. So stehen automatisch in allen Programmen einheitliche Daten bereit. Damit sparen Anwender nicht nur Speicherplatz, sondern auch administrativen Aufwand und haben damit mehr Zeit für die wesentlichen Dinge.

Kann man als Unternehmen ohne Cloud künftig noch überleben? Wenn ja wie bzw. wenn nein warum nicht?

Ob Unternehmen ihre IT-Systeme in der Cloud betreiben oder On-Premise, ist zunächst einmal eine strategische Grundsatzfrage, die auf Management-Ebene sehr individuell diskutiert und entschieden werden muss. Verantwortliche müssen in diesem Zusammenhang die jeweilige Situation ihres Betriebes sorgfältig ins Kalkül ziehen. Die Frage nach dem geografischen Radius der Geschäftsbeziehungen oder danach, wie stark das Unternehmen wächst, sind hier nur zwei Beispiele dafür, welche Faktoren bei der Entscheidungsfindung eine Rolle spielen. Allerdings: Egal, wie diese am Ende ausfällt, sollte die Wahl der richtigen Software in jedem Fall unter Effizienzgesichtspunkten getroffen werden. Mit neuen IT-Systemen sollten betriebsinterne Abläufe stets effizienter werden, nicht komplexer. Hierzu zählt in jedem Fall, dass die Software auch mobil und damit flexibel, also unabhängig von Zeit und Ort, nutzbar ist.

Was war ihr persönliches IT-Highlight des Jahres 2018?

Wir hatten 2018 gleich mehrere Highlights. Zum einen haben wir eine skalierbare Architektur entwickelt, um unsere On-Premise Kundensysteme an mobile Lösungen anzubinden. Diese Technologie wird in den folgenden Jahren ein zentraler Architekturpunkt für die weitere Entwicklung von Sage DPW werden. Zum anderen sind wir stolz darauf, dass wir mit der konsequenten Weiterentwicklung von Sage DPW einen fundamentalen Beitrag zu mehr Datenschutz und Datensicherheit in den HR-Systemen unserer Kunden leisten. Zu guter Letzt haben wir Sage DPW 2018 auch dahingehend weiterentwickelt, dass mit dem System ein komfortabler Umstieg unserer Kunden in das neue Meldesystem der Krankenkassen – auch bekannt als die mBGM – sichergestellt wird.