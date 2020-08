Confare trotzt dem Virus

Trotz Corona setzt Confare auf Präsenz-Veranstaltungen. Während zahlreiche Veranstaltungen und Events in diesem Herbst abgesagt oder auf 2021 verschoben werden, eröffnet Confare mit dem größten IT-Management Forum Österreichs den Eventherbst. [...]

Dass sichere Veranstaltungen in Zeiten von Corona funktionieren können, davon ist Michael Ghezzo überzeugt. Mit einem ausgeklügelten Präventions-Konzept will der Gründer und Geschäftsführer der Confare GmbH beweisen, dass trotz der durch die Coronakrise bedingten Herausforderungen die Eventbranche nicht stillstehen muss und eröffnet Anfang September mit dem größten und wichtigsten IT-Management Forum Österreichs den IT-Eventherbst.

Anmelderekord trotz Coronakrise

Eine Verschiebung oder Absage aller Events hätte eine ganze Serie an Insolvenzen von Unternehmen der Messe- und Veranstaltungsindustrie zur Folge. Mit der Durchführung des Confare #CIOSUMMIT will Michael Ghezzo diesem Szenario entgegenwirken und Menschen in einem sicheren Event-Umfeld für Networking und Erfahrungsaustausch zusammenbringen. Denn in Zeiten, wo jeder Kundenkontakt auf das Virtuelle beschränkt ist, ist es wichtig, so bald wie möglich wieder in direkten Kontakt zu Entscheidern zu kommen.

Knapp 450 CIOs und IT-Manager haben sich für den zweitägigen IT-Gipfel Anfang September in Wien angemeldet. Hier die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten bedarf eines ausgeklügelten Konzepts. Das Event-Management der Confare GmbH hat sich intensiv mit den Sicherheitsanforderungen einer solchen Veranstaltung auseinandergesetzt. Die METAStadt Wien bietet als Location genügend Platz. Abstände, Desinfektion und gegebenenfalls Gesichtsmasken sind leicht umzusetzen. Dank eines ausgeklügelten Präventions-Konzepts, das weit über die rechtlichen Anforderungen geht, will man die Sicherheit aller Beteiligten gewährleisten. Alleine die Form eines solchen B2B Events reduziert das Ansteckungsrisiko auf ein minimales. Keinerlei gemeinsame Gesänge, die Aerosol-Stürme verursachen, Gruppenumarmungen oder ähnliches.

Platzhirsch erteilt Virus klare Absage

Die letzten Wochen haben gezeigt, dass die IT-Community ein großes Interesse daran hat, dass die Confare Plattformen auch nach Covid19 noch existieren. Weit über die Grenzen Österreichs hinaus sind die Confare CIO Events im gesamten DACH-Raum ein Begriff. Das größte IT-Management Forum Österreichs als Digitales Event abzuhalten, kommt für Michael Ghezzo nicht in Frage.

„Aus meiner Sicht würde die Virtualisierung unseres Events ihre Sinnhaftigkeit untergraben. Es ist oft so, als würde man die Nachteile von Offline (termingebunden, eingeschränktes Programm, strikter zeitlicher Ablauf) mit den Nachteilen von Online (kein persönlicher Austausch, kein Small Talk, geringe Aufmerksamkeitsspanne, Konkurrenz zu YouTube und Google) verheiraten. Mag sein, dass es gute Online-Konzepte gibt, die funktionieren, aber das Verlegen einer Veranstaltung in die Online Welt ohne drastische konzeptionelle Veränderung macht jedenfalls keinen Sinn.“

Highlight des Events ist die Auszeichnung der besten IT-Manager des Jahres mit dem Confare #CIOAWARD. Bedeutung und Tragweite dieses Awards werden durch die Schirmherrschaft von Bundesministerin Margarete Schramböck unterstrichen.

Laut Ghezzo steht der Community-Gedanke klar im Vordergrund. Nur gemeinsam könne es gelingen, „das Tal der Tränen zu verlassen“. Dass die IT-Community fast geschlossen hinter der Durchführung des Events Anfang September in Wien steht, zeigt der aktuelle Zuspruch von IT-Leadern, Experten und Meinungsbildnern. Hier ist die Rede von einer „mutigen Entscheidung gepaart mit Professionalität & Verantwortungsbewusstsein“, „wichtigen und ermutigendes Zeichen in Richtung Zukunft“, „Persönliche Beziehungen sind durch nichts zu ersetzen“, und !Online kann face to face auf Dauer nicht ersetzen“.

Das Confare #CIOSUMMIT findet vom 2-3. September 2020 in der METAStadt, 1220 Wien statt.