Corona steigert die Smartphone-Nutzungszeit massiv

Die Nutzung von Mobiltelefonen ist um 20 Prozent angestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Nutzer verbringen somit durchschnittlich 27 Prozent des Tages online, heißt es im neuen Report "The State of Mobile 2020". [...]

Vor einem Jahr sah die Welt noch ganz anders aus. Seit Mitte März agieren viele von uns vor allem virtuell und mobil – via Smartphone: Ob Lebensmitteleinkauf oder Partnersuche, ob Fitness-App oder Game-App – neben der beruflichen virtuellen Neuorientierung im Homeoffice und dem Einsatz von Laptops, Remote-Zugriff und Videokonferenzen – hat sich auch das private Verhalten grundlegend verändert, wie der Halbjahresreport des Daten- und Analyseexperten App Annie aufzeigt. Mobile Apps haben stark an Bedeutung zugenommen: In Deutschland verbringen Nutzer durchschnittlich 14 Prozent mehr Zeit in mobilen Apps als im letzten Jahr. Dieser Anstieg liegt allerdings noch unter dem globalen Durchschnitt von 20 Prozent Zuwachs.

Mobile Apps und Spiele auf iOS und Google Play verzeichnen weltweit 64 Milliarden Downloads im ersten Halbjahr 2020, die Werte liegen somit 10 Prozent höher als im zweiten Halbjahr 2019 und fünf Prozent höher als im ersten Halbjahr 2019. Der globale Höhepunkt an Downloadzahlen wurde im April 2020 erreicht, ein Anstieg um 25 Prozent (im Vergleich zum monatlichen Durschnitt im zweiten Halbjahr 2019).

Die Nachfrage nach Apps aus den unterschiedlichsten Branchen steigt. Die Menschen beziehen nicht nur Unterhaltung online, sondern auch medizinische Hilfe und Sportangebote. „Telehealth“ verzeichnet einen drastischen Zuwachs von Januar 2020 bis April 2020.

Mit den Geschäftsschließungen, die mit dem Coronavirus einhergingen, griffen die Menschen vermehrt zu E-Commerce-Angeboten. So übertreffen die Ausgaben in der Zeit der Pandemie das hohe Feiertagsgeschäft der Wintertage. Der nun verzeichnete Anstieg im ersten Halbjahr 2020 würde im Regelfall laut Studie vier bis sechs Jahre dauern. Die Pandemie bestätigte die Unverzichtbarkeit von Lieferdiensten. In Deutschland stieg die Nutzung dieser Dienste um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Rekordumsätze in App-Stores im Mai 2020

Verbraucher geben über 50 Milliarden US-Dollar im ersten Halbjahr 2020 in App-Stores aus, das ist ein Anstieg um zehn Prozent im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2019. Dieser Anstieg deutet darauf hin, dass die Verbraucher nicht nur Apps vermehrt nutzen, sondern auch einen Mehrwert aus jenen Diensten ziehen. Unternehmen sollten mobile Angebote in ihren Strategien priorisieren, da die COVID-19-Pandemie die Rolle von Mobilgeräten als bedeutenden Umsatztreiber verstärkt hat, empfiehlt die Studie.

Der Report steht online zum Download hier zur Verfügung.