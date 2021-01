Damit wird die Arbeit im Homeoffice effizienter

Gute Ausrüstung macht das Arbeiten im Homeoffice nicht nur angenehmer, sondern auch effizienter. Eine kleine Auswahl verschiedener Geräte soll eine erste Orientierung liefern. [...]

Die Infektionszahlen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind weiterhin alarmierend hoch. Die Bundesregierung hat den Lockdown deshalb bis Mitte Februar verlängert. Eine offizielle „Pflicht“ zur Arbeit im Homeoffice gibt es zwar nicht, viele Mitarbeiter verrichten ihre Tätigkeit jedoch seit Monaten vom heimischen Schreibtisch aus.

Damit jedoch auch die Arbeit in den eigenen vier Wänden effizient und möglichst reibungslos läuft, ist die Verwendung der richtigen Geräte und Gadgets ratsam.

Ob nun Monitor und Rechner oder Peripherie und Video-Audio-Geräte: Abhängig von den persönlichen Bedürfnissen und Voraussetzungen eignen sich andere Geräte. com! professional hat eine kleine Auswahl an nützlichen Homeoffice-Helferlein zusammengestellt.

Monitore und Mini-PCs fürs Homeoffice

(c) HP

HP E27d G4 Docking Monitor

Weniger Kabelsalat ist auch im Homeoffice von Vorteil. So liefert HP mit dem E27d G4 einen Monitor, an dem Laptop und PC-Komponenten direkt über eine 100-W-USB-C-Stromversorgung angedockt werden können. Beim Display handelt es sich um ein entspiegeltes IPS-Panel, montiert ist auch eine 720p-Pop-up-Webcam mit LED-Licht und Mikrofon.

(c) Lenovo

Lenovo ThinkVision T27hv-20

Bei vielen Monitoren fehlt die integrierte Kamera. Nicht beim ThinkVision T27hv-20. Dessen Prunkstück ist die verbaute 1080p-Webcam mit einstellbarem Winkel, Geräusch-unterdrückenden Mikrofonen und einem Rotlicht, das bei einer Konferenzschaltung angeht. An Bord sind unter anderem Lautsprecher und USB-C-Konnektivität.

(c) Axxiv

Axxiv Mini PC FIN NUC DH37000

Speziell für Nutzer, die sich keinen großen Tower ins Heimbüro stellen wollen oder können, wurde der handflächengroße Mini-Desktop-PC von Axxiv konzipiert. Der Rechner lässt sich individuell konfigurieren – etwa mit RAM von bis zu 16 GByte oder SSDs bis zu 2 TByte.

(c) Prime Computer

PrimeMini 5

Besonders platzsparend ist auch dieser Mini-PC. Der PrimeMini 5 kommt ohne Lüfter aus und ist mit Intels Core-i3-, -i5- und -i7-Prozessoren erhältlich. Das kleine Alugehäuse bietet Platz für bis zu 32 GByte Arbeitsspeicher im Dual-Channel-Modus und kann mit zwei SSDs als Datenspeicher bestellt werden.

Peripherie

(c) HP

HP OfficeJet Pro 9022

Vieles läuft heute digital, doch manchmal ist ein Ausdruck schon praktisch. Dieses HP-Multifunktionsgerät vereint Drucker, Scanner, Kopierer und Fax. Dank der Duplex-Einheit können selbst doppelseitige Dokumente in einem Rutsch vervielfältigt werden. Angesprochen wird das Gerät über WLAN, Ethernet, USB oder den farbigen Touchscreen.

(c) Logitech

Logitech C920

Nicht immer liefert die in Laptops integrierte Webcam zufriedenstellende Bilder. Wer bei Calls einen besonders guten Eindruck machen will, greift auf externe Webcams wie die Logitech C920 zurück. Sie überträgt in Full HD mit einer Auflösung von 1030p und passt sich automatisch an die Lichtverhältnisse an.

(c) Lenovo

Lenovo ThinkPad Hybrid USB-C Dock

Viele Notebooks bieten heute nicht mehr genügend Anschlüsse für Tastaturen, Mäuse und Co. Eine Dockingstation muss also her. Dieses Hybrid-Dock von Lenovo lässt sich wahlweise via USB-C oder USB-A mit Rechnern verbinden. Es versorgt Notebooks gleichzeitig mit Strom und verfügt über zahlreiche Anschlüsse für Monitore, Peripherie und mehr.

(c) Microsoft

Microsoft Surface Keyboard und Mouse

Mit anständigen Tastaturen und Mäusen klickt und tippt es sich wesentlich besser. Beim Surface Keyboard legte Microsoft ein Augenmerk auf das Design für bessere Tipp­geschwindigkeit und -genauigkeit. Der verbaute Akku soll für ein ganzes Jahr reichen. Eine ideale Ergänzung zur Tastatur ist die Surface Mouse.

Kopfhörer und Headsets

(c) Apple

Apple AirPodsPro Max

Brandneu sind Apples AirPods Pro Max – die ersten Over-Ear-Kopf­hörer des Herstellers. Sie verfügen etwa über ak­tives Noise Cancelling, zudem verspricht Apple Hi-Fi-Klang. Ausgeliefert werden die AirPods Pro Max im flachen Smart Case. Die Akkulaufzeit soll unter Vollbelastung 20 Stunden betragen.

(c) Plantronics

Plantronics Voyager Focus UC

Wer beim Office-Headset nicht auf aktives Noise Cancelling verzichten will, dem sei der Plantronics Voyager Focus angeraten. Der Kopfhörer blendet Nebengeräusche aus und sorgt für einen klaren Klang. Für IT-Teams bietet der Hersteller auch Tools zur Fernverwaltung, Headset-Bestands- und Nutzungsüberwachung.

(c) Jabra

Jabra Evolve2 65

Wer viele Calls im Kalender stehen hat, kommt auf Dauer ohne Headset nicht aus. Ein beliebtes Exemplar ist das Evolve2 65 von Jabra. Es bietet Sprachqualität auf Top- Niveau, aber auch anständigen Sound. Interessant sind zudem die diversen Einstellungsmöglichkeiten, die integrierte Teams-Taste sowie das nützliche Busylight.