Data Journey mit Top-Experten

Wie generiert man aus Unmengen von Daten tatsächlich Business Value und welche Erfahrungen haben Unternehmen bereits gemacht? Beim Nagarro Turntable Event Vol. 1 präsentierten namhafte Unternehmen ihre Projekte, begleitet von anschaulichen Live-Demos. Rund 120 Gäste nutzten die Gelegenheit und holten sich wertvolle Impulse zu diesem wichtigen Zukunftsthema. [...]

Beim ersten Nagarro Turntable Event, der am 26. September 2019 unter dem Titel „Daten – Der Humus für Innovation“ stattfand, spiegelte sich die Aktualität von Themen wie Smart Data und Artificial Intelligence wider: Gäste von Unternehmen wie A1, Admiral, Flughafen Wien, ÖAMTC, Palfinger, Rewe, Wiener Linien u.v.a. folgten der Einladung ins Wiener Nagarro Office. Die dargestellten Best Practices und viele Fragen aus dem Publikum machten deutlich: Die Suche nach wertvollen Data Science Erkenntnissen hat auch in Österreich längst begonnen, vertrauenswürdige und kompetente Partner sind dringend gesucht.

Ewald Koller, Head of Technology bei ÖBB-Postbus, schilderte, welche Schritte er auf der Datenreise bereits unternommen hat. Die gesamte Postbusflotte liefert über ein umfangreiches Fahrzeugdatensystem enorme Datenmengen. Gemeinsam mit Nagarro wird hier nach wertvollen Korrelationen für vorausschauende Wartung gesucht. Scott Wiggins, Vice President Group Information Technology bei Andritz AG, erzählte, wie er mit Hilfe eines Nagarro Datathons erste Erkenntnisse aus seinen Daten gewann und diese zur Umsetzung des ersten Data Lake Projektes führten. Maximilian Schwarzmaier, Senior Development Consultant SAP bei Hoerbiger GmbH, lieferte wertvolle Anregungen und teilte seine Erfahrungen mit Smart Warehousing. Anurag Sahay, Vice President AI & Data Sciences bei Nagarro erläuterte in seinem Vortrag die drei wichtigsten Einstiege in Big Data Projekte und gab seine Einschätzung zur Relevanz von Datenbanken versus Data Lakes für die Zukunft. Wie technologische Konzepte zusammenspielen, zeigte Nagarro in Live-Demos mit selbstfahrenden Autos sowie Smart Glass und Assisted Reality im Einsatz bei Inspektionsarbeiten. “Viele Kunden stehen erst am Anfang ihrer Datenreise und dem immensen Spektrum an Möglichkeiten! Unser Ziel ist es, gemeinsam mit den Unternehmen den richtigen Einstieg zu finden. Einen, der sich rechnet und der im Unternehmen gut angenommen wird“, erklärt Nagarro Austria Managing Director Paul Haberfellner.