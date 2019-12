Der Google Austria Jahres-Rückblick 2019: Polit-Ereignisse, Aufreger & Schicksale – was hat die Österreicherinnen und Österreicher dieses Jahr besonders bewegt? [...]

Am politischen Parkett hat sich im Jahr 2019 einiges getan und das spiegelt sich auch in der Google-Suche wieder: Strache, EU-Wahlergebnisse, Nationalratswahl und Kurz zählten zu den meistgesuchten Begriffen in Österreich.

Ebenfalls von großem Interesse waren in diesem Jahr chronikale Ereignisse wie das Feuer von Notre-Dame de Paris oder das Schicksal des zweijährigen Julen in Spanien, den 300 Retter nach seinem Sturz in ein Bohrloch trotz zweiwöchiger Suche nicht mehr lebend bergen konnten.

Ein Thema hat es aber interessanter Weise nicht in die Top 10 geschafft: „Wir waren sehr überrascht, dass es gerade der Brexit – ein Thema, über das in Europa im Jahr 2019 sehr viel berichtet wurde – knapp nicht in die Top 10 der Suchbegriffe in der Kategorie Chronik International geschafft hat”, sagt Wolfgang Fasching-Kapfenberger, Pressesprecher von Google Austria.

Hier die Ergebnisse der diesjährigen #YearInSearch-Auswertung für Österreich im Detail:Anmerkung: alle Kategorien beinhalten die “most trending terms” Österreichs, also jene Suchbegriffe, die im Vergleich zum Vorjahr am stärksten angestiegen sind. Die Top-10-Suchbegriffe des Jahres in Österreich

Strache Notre Dame Dominic Thiem EU-Wahlergebnisse iPhone 11 30 Jahre Mauerfall Nationalratswahl Julen Böhmermann Kurz

Aufreger & Schicksale Österreich

Ibiza Video Florian Janny Misstrauensantrag Lisa Alm Identitäre Lernsieg Johannes Dürr HTL Ottakring Donauzentrum Brand Original Play

Technik-Trends

iPhone 11 Pro Samsung Galaxy S10 Huawei P30 Peugeot e-Legend Tesla Cybertruck Huawei P20 LiteAirPods Pro iOS 13 Huawei Mate 20 Pro Disney+

Was-Fragen

Was macht Ingwer scharf?

Was soll ich kochen?

Blasenentzündung – was tun?

Was ist mein Auto wert?

Was hilft gegen Sonnenbrand?

Was soll ich wählen?

Was macht Strache jetzt?

Was bedeutet LOL?

Was tun gegen Sodbrennen?

Was schenkt man zur Erstkommunion?

Wie-Fragen