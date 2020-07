Telekom Deutschland: Neuer Fokus auf Geschäftskunden ist in Kraft

Im Rahmen der Transformation von T-Systems hatte CEO Adel Al-Saleh im Dezember 2019 die Fokussierung des Unternehmens auf IT- und Digitalisierungslösungen sowie die Integration der Telekommunikationsdienstleistungen von T-Systems in das Geschäftskundensegment der Telekom Deutschland angekündigt. [...]

Im Zuge dessen wechseln in Deutschland zur Jahresmitte rund 3.000 Mitarbeiter, die sich bei T-Systems um das Geschäft mit der Telekommunikation und der öffentlichen Hand gekümmert haben, in eine neue Tochtergesellschaft der Telekom Deutschland. Auch international verändert sich die Zuordnung der Geschäftsinhalte. Die Telekom Deutschland hat dafür mehr als ein Dutzend neue Landesgesellschaften (in Deutschland: Deutsche Telekom Business Solutions GmbH) für das lokale Telekommunikations-Geschäft gegründet. In 24 Ländern wechseln insgesamt 5.000 weitere Mitarbeiter von T-Systems in die neuen Tochtergesellschaften der Telekom Deutschland. Hier bündelt die Telekom auch das Geschäft mit den internationalen Netzbetreibern (Deutsche Telekom Global Carrier) und die Steuerung der internationalen Netze (Network Infrastructure). Damit werden kleine wie große Geschäftskunden und multinationale Konzerne künftig in puncto Telekommunikation weltweit mit einem integrierten Portfolio der Telekom Deutschland GmbH bedient.

„Bei der Telekom Deutschland entsteht ein integrierter Bereich für Telekommunikation für Geschäftskunden von klein bis groß sowie innovative Digitalisierungslösungen und IT für den Mittelstand. Know-how und Prozesse fließen zusammen. Schnittstellen und Übergabepunkte fallen weg, Serviceprozesse machen wir durchgängig“, erklärt Hagen Rickmann, verantwortlicher Geschäftsführer der Telekom Deutschland. „Durch die Corona-Krise hat die Digitalisierung einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht. Der digitale Wandel gewinnt mit enormer Geschwindigkeit an Dynamik. Gerade jetzt haben wir unsere Position als führender Digitalisierer im Mittelstand untermauert, in dem wir kurzfristig geliefert haben“, so Rickmann.

Neuer Fokus stärkt Schlagkraft von T-Systems

Der offizielle Betriebsübergang erfolgt wie geplant zum 1. Juli 2020. Vorausgegangen war eine Einigung mit dem Betriebsrat bereits vor sechs Monaten. Nach dieser Vereinbarung konzentriert sich T-Systems ab sofort ganz auf Lösungen für Informationstechnik und Digitalisierung bei den größten Kunden der Telekom weltweit.

„Die aktuellen Herausforderungen in der Digitalisierung erfordern einen systemischen Ansatz. Von der Lieferkette bis zur Gesundheitsversorgung, von Mobilität bis zu öffentlichen Diensten – die Corona-Krise hat erneut gezeigt, wie stark vernetzt Wirtschaft und Gesellschaft sind“, sagt Adel Al-Saleh. „Die neue T-Systems begegnet diesen massiven neuen Herausforderungen mit dem gleichen vertrauenswürdigen, ergebnisorientierten Ansatz, auf dem schon ihre jahrzehntelangen Kundenbeziehungen aufgebaut sind.“

T-Systems ist auch in Zukunft der größte IT-Dienstleister in Deutschland und ein führender Anbieter auf internationalen Märkten. Die Neupositionierung richtet den Fokus von T-Systems auf die Entwicklung, Implementierung, Integration und den Betrieb privater und öffentlicher IT-Infrastrukturen und Anwendungen, einschließlich der strategischen Digitalisierung und der damit verbundenen Transformationslösungen.

Neu bei T-Systems ist auch die starke Branchenorientierung in der Lösungsentwicklung und im Vertrieb. Als jahrzehntelanger Marktführer in der Automobilindustrie und im öffentlichen Sektor wird T-Systems mit fundierten Kenntnissen und Fähigkeiten eine marktführende Position auch bei Gesundheit, Handel, Logistik, Banken und Versicherungen, Produktion, Pharma und Chemie ausbauen. Dafür hat das Unternehmen Experten-Teams für jede dieser Industrien gegründet.

Konnektivität und neue digitale Möglichkeiten

T-Systems kombiniert die Konnektivität aus dem Kerngeschäft der Telekom mit neuen digitalen Möglichkeiten. Die unternehmenseigene Open Telekom Cloud und Partnerschaften mit Hyperscalern wie Microsoft, AWS und Google sind die Basis für individuelle Private, Public oder Edge-Cloud-Umgebungen für das digitale Unternehmen der Zukunft. T-Systems investiert weiter in Managed Services mit den Hyperscalern und bringt die bewährten Werkzeuge, Praktiken und umfassendes Knowhow in Multi-Cloud-Umgebungen ein. T-Systems‘ Cyber Defense und Security Operation Center und Sicherheitslösungen wie das Magenta Security Shield ermöglichen Unternehmen auf der ganzen Welt einen sicheren Betrieb nach höchsten Sicherheitsstandards. T-Systems bietet damit alle wichtigen Bausteine für innovative Digitalisierung: Digitaler Zwilling, IoT-Hub, KI-basierte Automatisierung, Blockchain etc. Dazu kommen Beratungsleistungen, die auf tiefem Branchen-Know-how und über 4.000 SAP-Experten weltweit basieren.

„Ganz aktuell zeigt die Corona-Warn-App, die T-Systems federführend für den Konzern an den Start gebracht hat, beispielhaft, was mit dem neuen Fokus, Agilität und Innovationsfreude möglich ist“, sagt T-Systems-CEO Adel Al-Saleh.