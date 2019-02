Diabolocom verstärkt sein Geschäft in der DACH-Region

Contact Center Spezialist-Diabolocom stellt mit Manfred Völker seinen neuen Sales Director für die DACH-Region vor. Der erfahrene Branchenexperte leitet ab sofort die regionale Sales-Organisation des europäischen Anbieters für sichere Contact Center Lösungen aus der Cloud mit Hauptsitz in Frankreich. [...]

Die neu geschaffene Position reflektiert die zunehmende Bedeutung der Region und die gestiegene Nachfrage nach Omnichannel-Lösungen für Kundendialog und Customer Interaction Management im deutschsprachigen Raum. Aus diesem Grund plant Diabolocom auch einen Ausbau des Partner-Channels.

Unter der Leitung von Manfred Völker sollen die Kapazitäten des Diabolocom-Vertriebsteams in der Region DACH weiter ausgebaut werden. Der Anbieter hat bereits weitere Stellen für das regionale Team ausgeschrieben. Ziel von Diabolocom ist es, mit innovativen Contact-Center-Lösungen die Digitalisierung und Automatisierung in vielen Branchen zu vereinfachen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris wurde 2005 gegründet und konnte seither zahlreichen Unternehmen dabei helfen, den Kundenkontakt auf allen Kommunikationskanälen zu optimieren und die digitale Transformation zu meistern.

„Diabolocom trifft mit seiner Cloud-basierten Lösung für Omnichannel-Contact-Center und Kundendialog zielsicher die aktuellen Markttrends und liefert die passende Lösung, mit der nicht nur Großunternehmen sondern auch Mittelständler ihren Kundendialog schnell, skalierbar und kostengünstig auf ein digitales Level heben können. Hier besteht in vielen Branchen noch Nachholbedarf, da die Unternehmen neben den Kosten häufig den Implementierungsaufwand fürchten“, erklärt Manfred Völker „Mit Diabolocom ist das Einzige, was Unternehmen zur Implementierung benötigen, ein Browser und ein Telefon. Hier sehen wir aktuell einen hohen Bedarf am Markt. Das zeigen nicht nur die positiven Reaktionen unserer Kunden, sondern auch die unserer Vertriebspartner. Daher ist auch der Ausbau des Channels in der Region DACH eine wichtige Aufgabe, die wir aktiv angehen.“

In seiner neuen Rolle kann Völker vor allem auf seine umfangreiche Marktkenntnis und Branchenerfahrung im Bereich Contact Center zurückgreifen. Der studierte Informatiker bringt eine mehr als fünfundzwanzigjährige Expertise in Vertrieb und Support von Self-Service– und Collaboration-Lösungen für Telekommunikation und Contact Center mit. Unter anderem war er knapp zehn Jahre lang bei Avaya als Manager Business Development für Contact Center und Voice Solutions für den deutschen und Schweizer Markt zuständig. Zuvor betreute er mehr als zehn Jahre lang den Vertriebsbereich für Voice Portals, Contact Center und Self-Service-Lösungen bei Periphonics/Nortel in Deutschland, Österreich, Schweiz sowie in Ungarn, Tschechien und der Slowakei.

Frédéric Durand, CEO und Gründer von Diabolocom, zu dem neuen Vertriebsleiter, der direkt an ihn berichtet: „Wir freuen uns, mit Manfred Völker einen so erfahrenen Experten an Bord zu haben, der Diabolocom im deutschsprachigen Raum ein Gesicht gibt. Durch seine Tätigkeit für führende Unternehmen der Branche kennt er nicht nur die Markttrends, sondern auch die Anforderungen der hiesigen Firmen, wenn es um die Umsetzung ihrer Digitalisierungsvorhaben im Hinblick auf Kundenservice geht. Dies passt sehr gut zu unseren Produkten, mit denen wir erfolgreich Kunden in mehr als 20 europäischen Ländern bei der Digitalisierung unterstützen.“